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Производство сахара и подсолнечного масла снизилось на фоне заморозки цен в России

, ИА "Амител"
Производство свекловичного сахара по сравнению с декабрем рухнуло почти на 70%
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Производство сахара, подсолнечного масла и сопутствующих продуктов в России снизилось в январе по сравнению с декабрем прошлого года. Причиной стали заморозки цен правительством в 2020 году.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата, производство нерафинированного масла и его фракций в январе 2021 года составило почти 440 тыс. тонн, что на 12% меньше, чем в предыдущем месяце. Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций упало еще сильнее – на 26,2%, до 150,5 тыс. тонн.

Больше всего снизилось производство свекловичного сахара – на 69,5%, до 200 тыс. тонн. В Росстате такое резкое падение объяснили окончанием сезона переработки свеклы и плохим урожаем 2020 года.

Напомним, в декабре 2020 года министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев объявил о подписании соглашения о стабилизации цен на социально значимые продукты.

До конца первого квартала 2021 года власти зафиксировали оптовые цены на сахар-песок на уровне 36 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло – 95 рублей за килограмм. Розничная стоимость установлена несколько выше – 45 рублей для сахара и 110 – для масла.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.02.2021 13:52
Друк

Для меня это было очевидно, я был в шоке когда услышал от Володи о заморозке цен и сразу предсказал такой исход, в итоге это все приведет к острому дефициту сахара и масла и только недалеких правителей история ни чему не учит, а ведь наша страна все это уже проходила, а именно госрегулирование цен и как следствие тотальный дефицит.

16.02.2021 14:08
- гость -

Сахарной свёклы под снег было оставлено на полях огромное количество. Выкупили уже?

16.02.2021 14:21
- гость -

16.02.2021 14:08
- гость -
Лжец

"Уборка-2020 год в Алтайском крае.. Александр Чеботаев рассказал о ходе уборочных работ.
Он сообщил, что уборка сахарной свеклы в регионе заканчивается. Осталось выкопать порядка десяти гектаров, которые в течение сегодняшнего дня будут убраны. В этом году площадь сева сахарной свеклы была на 4 тысячи гектаров меньше, чем в прошлом году. Несмотря на это, получен рекордный результат по урожайности корнеплодов."

16.02.2021 14:30
- гость -

16.02.2021 13:52
Друк

Хватит сочинять. Народ берет, что дешевле. Дорогое, как правило, встает колом.

16.02.2021 14:35
- гость -

Полки заставлены, даже после "регулирования" цена такая, что никто не берёт. А борьба с возможным дефицитом очень простая - пяток саботажников на лесоповал, и всё наладится. Правда, прибыли упадут с заоблачних до нормальных, дома в маямях на них не купишь, но на жизнь, лучшую, чем на лесоповале, вполне хватит. А чтобы в будущем не уговаривать никого, нужно вовремя вывозные пошлины устанавливать такие, чтобы было выгоднее сначала в России продавать, и только после затаривания за рубеж везти.

16.02.2021 14:58
- гость -

А при чем тут указ о стабилизации цен на данные продукты ? Цены как подняли на 40% так и не опустили, спрос упал из-за роста цен. Магазины завалены разными видами подсолнечного масла, переизбыток, отсюда и сокращение производства. В декабре-феврале бешенный скачок цен на металлоизделия и деревоизделия, соответственно можно будет ждать падение спроса на данный товар, но с учетом роста цен на 40-60% денежный оборот увеличится на 10-20%, но сократятся продажи данных материалов

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