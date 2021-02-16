Производство сахара и подсолнечного масла снизилось на фоне заморозки цен в России

Производство сахара, подсолнечного масла и сопутствующих продуктов в России снизилось в январе по сравнению с декабрем прошлого года. Причиной стали заморозки цен правительством в 2020 году.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата, производство нерафинированного масла и его фракций в январе 2021 года составило почти 440 тыс. тонн, что на 12% меньше, чем в предыдущем месяце. Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций упало еще сильнее – на 26,2%, до 150,5 тыс. тонн.

Больше всего снизилось производство свекловичного сахара – на 69,5%, до 200 тыс. тонн. В Росстате такое резкое падение объяснили окончанием сезона переработки свеклы и плохим урожаем 2020 года.

Напомним, в декабре 2020 года министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев объявил о подписании соглашения о стабилизации цен на социально значимые продукты.

До конца первого квартала 2021 года власти зафиксировали оптовые цены на сахар-песок на уровне 36 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло – 95 рублей за килограмм. Розничная стоимость установлена несколько выше – 45 рублей для сахара и 110 – для масла.