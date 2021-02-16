В Бийске задержали серийного магазинного вора

В Бийске произошел ряд краж из магазинов, аптек и финансовых организаций. Записи с камер видеонаблюдения позволили установить, что их совершил один и тот же человек.

"Неизвестный проникал в торговые помещения через окна или двери и похищал денежные средства. Суммы похищенного составляли от 2 до 25 тысяч рублей. Из нескольких магазинов подозреваемый и вовсе ушел ни с чем", – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские задержали ранее судимого 34-летнего мужчину. Он написал явку с повинной и признался в совершении девяти преступлений. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под арестом.

Ранее в Новоалтайске полицейские раскрыли серию дачных краж. У подозреваемого изъяли телевизор, четыре шуруповерта, бензопилу, два электрических триммера, три телевизионные приставки, газовую плиту, две дорожные сумки, болгарку, строительный уровень.