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Большинство российских фрилансеров зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц

, ИА "Амител"
Быть вольнонаемными работниками предпочитают в основном молодые люди
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

64% российских фрилансеров зарабатывают менее 30 тысяч рублей. 17% – до 60 тыс. руб., 13% – до 100 тыс. руб. и лишь 6% – более 100 тыс. руб в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC. 

Отмечается, что статус фрилансера больше привлекает молодых людей: примерно три четверти вольнонаемных – это люди в возрасте до 34 лет. 

По данным PwC, основной спрос на фриланс в России формируют небольшие фирмы, которые стремятся сократить издержки. Половина заказов поступает от малых и средних компаний с оборотом до 100 млн руб. и лишь 2% – от корпораций с оборотом более 50 млрд руб.

Ранее amic.ru писал о пяти способах заработка в интернете. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.02.2021 15:04
- гость -

Так они и открыли все свои доходы добровольно

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