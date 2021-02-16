Большинство российских фрилансеров зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц

64% российских фрилансеров зарабатывают менее 30 тысяч рублей. 17% – до 60 тыс. руб., 13% – до 100 тыс. руб. и лишь 6% – более 100 тыс. руб в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.

Отмечается, что статус фрилансера больше привлекает молодых людей: примерно три четверти вольнонаемных – это люди в возрасте до 34 лет.

По данным PwC, основной спрос на фриланс в России формируют небольшие фирмы, которые стремятся сократить издержки. Половина заказов поступает от малых и средних компаний с оборотом до 100 млн руб. и лишь 2% – от корпораций с оборотом более 50 млрд руб.

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