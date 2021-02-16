Алтайский вахтовик пойдет под суд за нападение на полицейского

В аэропорту Якутска полицейские заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в комнату для составления протокола и освидетельствования, но он начал сопротивляться.

"В ходе доставления в медицинское учреждение мужчина стал вести себя неадекватно, грубить сотрудникам полиции, на замечания стражей правопорядка не реагировал и нанес один удар в область шеи младшему инспектору специализированного отделения по обеспечению общественного порядка Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте", – рассказали в МВД.

Установлено, что 36-летний мужчина собирался вернуться с заработков домой в Новоалтайск. От освидетельствования он отказался. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что жителя Барнаула осудят за применение насилия в отношении сотрудника полиции. По данным следствия, мужчина нанес один удар рукой в область шеи правоохранителя.