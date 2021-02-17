Случай на стройке. "Бессмертные" рабочие, которые не знают страха

Фото: Reddit

Безопасность труда – это далеко не шутка на самом деле. Выполняя работы по покраске потолка или меняя лампочку и пренебрегая при этом правилами безопасности, вы не просто подвергаете жизнь опасности, но и можете прославиться в интернете (не самым лучшим образом). Сообщество на Reddit как раз посвящено таким случаям. Участники постоянно напоминают друг другу о соблюдении правил безопасности, размещая фотографии людей, которые этого не сделали.

Берегите себя.