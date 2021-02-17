Случай на стройке. "Бессмертные" рабочие, которые не знают страха

Фото: Reddit
Безопасность труда – это далеко не шутка на самом деле. Выполняя работы по покраске потолка или меняя лампочку и пренебрегая при этом правилами безопасности, вы не просто подвергаете жизнь опасности, но и можете прославиться в интернете (не самым лучшим образом). Сообщество на Reddit как раз посвящено таким случаям. Участники постоянно напоминают друг другу о соблюдении правил безопасности, размещая фотографии людей, которые этого не сделали.
Берегите себя.
Комментарии
а зачем тут фото грузовичка перевозящего блоки?
тряхнет или занесет и пипец рядом стоящему/едущему...
17.02.2021 09:42
- гость -
Вы эти блоки пробовали поднимать? Это как нужно ехать, чтобы так занесло.
Про двух девушек-продавцов непонятно.
17.02.2021 09:42
- гость -
едь спокойно и никуда тебя не трахнет.
17.02.2021 10:15
- гость -
там кронштейн телека почти отвалился.
Реклама сообществ Reddit? Там залипнуть можно надолго, забив на амик и на все остальное на свете ))