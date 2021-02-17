Едут на ощупь. Откуда на улицах так много водителей, которые не видят дорогу и людей

Видеть самому и быть видимым для других – главное правило безопасности на дорогах. Врачи клиники микрохирургии глаза "Евростиль" знают, как часто оно нарушается на практике. Огромное количество водителей садятся за руль каждый день и не осознают, насколько плохое у них зрение – они делают это открытие лишь на вынужденном приеме у окулиста. Директор группы компаний "Евростиль" Ольга Романенко рассказала, почему зрение ухудшается незаметно, как позаботиться о глазах и подобрать безопасные очки для дороги и жизни.

Учат таблицу Сивцева наизусть

– Водитель должен хорошо видеть – кажется, это понятно каждому. Однако в реальной жизни люди проверяют зрение в основном лишь при получении или замене прав. Почему так происходит и к чему может привести?

– Ответить на вопрос, почему так происходит, сложно – причин много. Возможно, одной из них является несовершенство системы здравоохранения в области проверки зрения при получении прав.

Врачи нашей клиники часто удивляются, как тому или иному человеку без очков выдали права с его уровнем зрения.

На протяжении почти 15 лет в нашу клинику регулярно обращаются пациенты разного возраста, многие из которых водят машину не один год, но они впервые обнаруживают проблемы со зрением только на приеме у окулиста.

Сначала это были единичные случаи, а сейчас – это уже обычное дело.

На наш вопрос: "Как вы водите машину с таким зрением?"

Нам отвечают: "Да вы что! Я за рулем уже 30 лет, все на ощупь знаю!"

Некоторые пациенты, даже видя в таблице Сивцева* только верхние две буквы – ШБ, продолжают отрицать проблему.

Готовясь к прохождению медкомиссии для получения водительского удостоверения, люди придумывают разные хитрости (учат наизусть таблицу Сивцева, приходят на обследование в контактных линзах), не понимая, что в итоге это может привести к катастрофическим последствиям. С каждым годом аварий на дорогах становится все больше и больше, в них постоянно гибнут люди.

Конечно, это не может не вызывать сожаления.

– То есть человек не понимает, что он плохо видит?

– Да, не осознает. Зрение зачастую ухудшается плавно и незаметно.

Постепенно человек к этому адаптируется, создавая себе мир на расстоянии одного метра. Он хорошо в нем ориентируется и думает, что все в порядке, так и должно быть.

Когда мы настаиваем, убеждаем, что очки им все-таки нужны, приводим в оптику, у них наступает прозрение: "Как же я раньше водил автомобиль?!" Люди вдруг начинают видеть весь мир вокруг себя, появляется понимание, что хорошее зрение – главное правило безопасного вождения.

Это серьезная проблема, мы знаем об этом, как никто, благодаря клинике "Евростиль". В основном к нам приходят, когда уже есть какие-то заболевания – катаракта, глаукома, пресбиопия (плохое зрение вблизи), миопия или другие. К сожалению, профилактические осмотры граждане проходят крайне редко.

– Сложно поверить в то, что можно не заметить ухудшение зрения. Все-таки есть ли какие-то признаки, при появлении которых человек должен обязательно бежать к окулисту?

– Не стоит ждать признаков. Необходимо взять за правило – один раз в год проверять зрение у окулиста. Это нужно для вашей собственной безопасности. К тому же зрение ухудшается не просто так, у этого обязательно есть какая-то причина, которую может выявить только врач во время осмотра.

Если обнаружить проблему на ранней стадии, то, как правило, можно отсрочить возникновение серьезных заболеваний. На сегодняшний день глазные болезни значительно помолодели. Мы очень много времени проводим перед экранами девайсов, не защищаем глаза от солнца в отпуске и повседневной жизни.

Нередко к нам приходят люди, которым медицина уже ничем не может помочь. Встречаются среди них и очень молодые. Например, был тридцатилетний пациент, у которого глаукома привела практически к полной потере зрения. К сожалению, он обратился за помощью слишком поздно.

Помните, у нас всего два глаза, а зрение – один из базовых способов восприятия мира. Необходимо с большей ответственностью подходить к заботе о нем.

За любыми очками – в оптику

– Какие очки обязательно должны быть у водителей?

– Основная проблема водителей – это блики. Для защиты от них нужны линзы с эффектом поляризации. Они "убирают" блики с лобового стекла, дороги, компенсируют свет от фар встречных машин.

В наших салонах оптики есть специальная бликующая картинка для проведения теста. Без очков на ней не видно ничего, в очках вы сможете рассмотреть рисунок. Так наши клиенты-водители понимают, что они в итоге получат.

Мы продаем очки с эффектом поляризации больше 15 лет, в городе о них многие знают, приходят к нам за ними специально.

Еще одна проблема, с которой мы боремся – покупка очков на базаре. Я уже не раз затрагивала эту тему в интервью. Любые очки, даже солнцезащитные, относятся к медицинским изделиям, и покупать их нужно только в специализированных магазинах, в оптике. Нужно очень не любить себя и свои глаза, чтобы приобрести очки в сомнительных отделах или на рынке. Зачастую у них очень плохие линзы – мутные и не качественные.

Многие приходят к нам и говорят: "Купил солнцезащитные очки, смотрю – весь пол волнами". Это говорит о том, что линзы сферической формы – таких на рынках большинство.

Бывает, что люди не замечают дискомфорта от очков, но к вечеру у них болит голова. Они списывают это на погоду, магнитные бури, в то время как их глазам приходится трудиться изо всех сил, чтобы пройти барьер, который создает некачественная оптика – отсюда и усталость.

Некоторые не носят очки, потому что считают их неудобными: они скатываются с носа и мешают вести машину. В наших салонах оптики оправу подгоняют под особенности лица каждого клиента. Можно подогнуть заушники, посадить очки идеально. Человек перестает их замечать, и тогда понимает, как в них может быть хорошо. После такого опыта он ни за что не купит себе неудобную оправу с сомнительными линзами.

Качественные и комфортные очки – это не примитивная вещь, которую может сделать каждый, а детально продуманное изделие. Их создают профессионалы со значительным багажом знаний и опыта в этой сфере.

– Наверное, и стоят они недешево.

– Мы можем сделать для человека качественные очки даже с минимальным бюджетом – от 1,5 тыс. рублей. Цена на линзы сейчас варьируется от 400 рублей и выше. Конечно, есть и дорогие линзы, которые сочетают в себе современные технологии и наработки. Однако даже бюджетные варианты достойно справляются со своими задачами.

Я работаю в оптике по субботам, лично общаюсь с клиентами, чтобы лучше понимать их боли и потребности. Тем, чей бюджет ограничен, рекомендую сэкономить на оправе и взять более дорогие линзы. Если вы приобретете в оптике даже бюджетные очки, это все равно будет сертифицированный товар с гарантированным качеством и полностью безопасный.

Как сберечь глаза красиво

– Насколько качественные очки продаются в дорогих брендовых салонах?

– В брендовых очках стоят хорошие линзы, но в них очень редко встречается поляризация – то, что нужно водителям. Хотя производители тоже начинают смотреть в эту сторону, ведь спрос на такие очки растет.

В этом сезоне мы планируем включить в наш ассортимент несколько моделей от люксовых брендов. Их спрашивают те клиенты, которые относятся к очкам в первую очередь как к стильному аксессуару. Многие из них даже не ездят за рулем.

– Не вредят ли глазам модные очки с цветными стеклами?

– Нет, если это качественные очки с хорошими линзами. Это мода, она многих захватывает. У нас есть клиенты, которые так полюбили очки, что начали их коллекционировать – некоторые собрали больше 200 моделей. Носят разные оправы каждый день, подбирают их под образ и настроение, получают от этого большое удовольствие.

– Получается, что о покупке очков стоит задуматься каждому человеку, даже если у него все хорошо со зрением? Ведь они нужны, чтобы защитить глаза.

– Да, именно так. Я ношу очки круглый год – и зимой, и летом, чтобы сберечь свои глаза. Выбор линз сейчас огромен. Все зависит от проблем и потребностей каждого. Если к нам приходит человек и говорит: "Я хочу хорошо видеть" – мы проверяем его зрение и делаем коррекцию с помощью очков или контактных линз.

Некоторые водители, у которых плохое зрение, просят очки-хамелеоны. Их линзы остаются светлыми в помещении, но темнеют на солнечном свете – это удобно.

Когда пациент хочет обезопасить глаза от синего света гаджетов, ему подойдут линзы со специальным защитным покрытием. В нашей оптике очень большой ассортимент линз, которые защитят от любого излучения.

Многие наши клиенты делают очки с нулевой линзой, когда осознают, сколько времени они проводят за компьютером, в телефоне и с телевизором. Нагрузку на глаза дают также мерцающие уличные фонари, белый снег в солнечный день и другие источники яркого света. Защитить глаза намного дешевле, чем потом их лечить.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

* Таблица Сивцева – таблица, применяемая для проверки остроты зрения.