Родился в Китае, постигает дзен и верит в любовь. Как томский дворник покорил Сеть

Permettez-moi de présenter. Je m’appelle Vitaliy. ("Позвольте представиться, меня зовут Виталий", фр.) Это явно не те слова, которые ожидали услышать томские журналисты от дворника. Виталий Никифиров стал героем сюжета, посвященного 14 февраля. Его короткое интервью, в котором он успел процитировать The Beatles, поговорить на французском и рассказать от планах почитать Алана Уотса, быстро стало вирусным.

Как пишет издание "Подъем" со ссылкой на служителя храма, при котором живет герой, мужчина находится на реабилитации от алкоголя в церкви Прославления. "Он бомж, ни телефона, ни документов. Живет при храме. Говорит, что есть родственники где-то в Сан-Франциско", – рассказал священнослужитель.