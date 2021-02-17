Образование в тренде. Где в Барнауле повысить квалификацию и освоить новую профессию

Залог успешного продвижения по карьерной лестнице – непрерывное развитие. Поэтому современные руководители, предприниматели и специалисты стремятся получать больше знаний и навыков в своей профессиональной области. За качественным повышением квалификации они обращаются в Институт развития дополнительного профессионального образования АлтГТУ. Здесь также можно пройти профпереподготовку и освоить новую профессию. Директор института Михаил Сейдуров и замдиректора Елена Болховитина на радио "Эхо Москвы" рассказали, как их образовательные программы помогают адаптироваться к современным условиям и быть в тренде.

– В вашем институте реализуют программы дополнительного образования, на которых специалисты, руководители и предприниматели могут учиться и повышать квалификацию. Назовите их.

– Мы живем в сумасшедшем ритме, поэтому и образование стало непрерывным. Если человек испытывает трудности с новой профессией, с поиском себя, с обретением новых компетенций, ему нужна профессиональная переподготовка. Первая такая программа – "Мастер делового администрирования". Она для тех, кто когда-то был "технарем", а сейчас решил стать бизнесменом.

Также есть программа, которая дает возможность попробовать себя на бирже государственных закупок – "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд".

Знания, связанные с охраной труда, со вступившими в силу изменениями с января 2021 года, сейчас находятся на пике востребованности. Поэтому такую программу профессиональной переподготовки мы тоже с успехом реализуем. Называется она "Техносферная безопасность". Это программа для руководителей и специалистов службы охраны труда. Представляет собой целый комплекс практических и теоретических знаний.

Важно, что, помимо изменений в законодательстве, мы сейчас наблюдаем внедрение новых профессиональных стандартов. И как раз специалисты, которые занимаются безопасностью труда, должны соответствовать этому стандарту. Иными словами, человек без профильного образования по специальности такую должность занимать не может. И наша программа позволяет соответствовать профстандарту.

Также есть курсы, связанные с техническим профилем. Поскольку мы технический университет, у нас есть кафедра автомобиля и автомобильного хозяйства, и кто, как ни мы, должны реализовывать программу повышения квалификации "Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств".

Еще один наш проект – программа профессиональной переподготовки "Технологии машиностроения". Заказчиком на нее был "Алтайвагон", для них мы ее разработали и успешно реализовывали в течение нескольких лет. Обучение посвящено комплексным вопросам, связанным с обеспечением конструкторско-технологического оснащения предприятия. Но это также и подготовительно-заготовительное производство, обработка металлорезанием, сварочное и литейное производство, ковка, штамповка и другие виды работ.

Ну и последняя – "Президентская программа подготовки управленческих кадров". Она реализуется на трех площадках – в Барнауле, Бийске и Рубцовске, является знаковой, брендовой для нашего вуза. Мы вступили в нее одними из первых в России, наш опыт сравним с опытом ведущих вузов страны. Здесь мы максимально настроены на то, чтобы учитывать все современные тенденции, стараемся привлекать ведущих специалистов. Также активно используем потенциал своих выпускников: те, кто учились раньше, рассказывают о своих успехах и учат новых студентов – получается такая преемственность поколений. Это программа также предусматривает зарубежную стажировку.

– Расскажите подробнее о программе "Мастер делового администрирования". Набор на нее вы, кажется, уже объявили? Сколько продлится обучение? Кому будет полезно?

– Это двухгодичная программа, но два года предполагается для тех, кто не имеет базового экономического образования. Если образование хотя бы смежное, то обучение продлится всего год. По факту это шесть месяцев занятий. В этом году, при успешном раскладе, мы начнем обучение в апреле.

Она будет полезна для топ-менеджеров, но мы на этом не ограничиваемся. Мы реализуем программу очень давно, поэтому не исключаем и специалистов среднего звена, да и вообще любых желающих, которые хотят узнать, что такое бизнес, какие основные процессы управления предприятием существуют. В зависимости от групп мы корректируем учебный план, подстраиваясь под запрос слушателей. Например, если у нас складывается команда, которой больше интересен стратегический менеджмент и маркетинг, мы часть специализации подстраиваем под запрос.

Группы набираем, как правило, небольшие – 12-15 человек. Такой формат позволяет дать намного больше, ведь спикер имеет возможность практически с каждым взаимодействовать, каждому пояснить, каждого проконтролировать. Чем больше группа, тем это сложней.

– Представители каких сфер приходят учиться по программе "Мастер делового администрирования"?

– В последнее время программа стала популярна у представителей банковской сферы. Отучились представители ВТБ, "Почта Банка", несколько лет подряд учатся представители управления Центрального банка. Фармацевты, медики проявляют интерес: клиники начинают развиваться, растет конкуренция, и управляющие заинтересованы, чтобы в этой конкурентной борьбе выиграть. Есть и представители промышленных предприятий, и даже педагоги.

Многие отмечают, что интерес к нашим программам отчасти заключается еще и в том, что приходят разные люди из разных сфер деятельности, имеют возможность общаться и налаживать контакты. У нас появляются новые бизнес-проекты, договорные отношения, просто личные полезные знакомства. Слушатели помогают друг другу развиваться.

На программу "Мастер делового администрирования" приходят не случайные люди. Потому что на этот курс приходят не по поручению предприятия, а следуя внутренней потребности развиваться. Когда слушатель сам оплачивает образовательную услугу, он готов слушать и слышать, а для нас, как для преподавателей, это важно.

Все, что связано с "Мастером делового администрирования" – это не узкая программа с точки зрения экономики, предпринимательского искусства, продвижения стратегических маркетинговых форм. Это живая программа, которая поддерживает мировые тренды. И все, что на сегодняшний день востребовано в бизнесе, в экономике, – это все есть у нас. Поэтому "Мастер делового администрирования" уникален еще и тем, что, выпустившись в 2015 году и поступив еще раз на эту же программу в 2020, вы поймете, что они абсолютно разные, потому что за пять лет изменилось почти все.

– Еще одна важная ваша программа – "Контрактная система в сфере закупок товаров". Для кого она? Для тех, кто внутри компании объявляет торги в госзакупки, или для тех, кто хочет свой товар поставлять?

– На самом деле, и для тех, и для других. В рамках программы мы рассказываем, как работать с площадками и с точки зрения заказчика, и с точки зрения исполнителя. Более того, у нас два закона регламентируют эту деятельность, и речь идет именно о возможности участия как в контрактной, так и в аукционной системе, – то есть рассказываются все нюансы. Кроме того, в этой сфере профстандарт также является обязательным. Если вы хотите, чтобы ваша компания участвовала в госзакупках, вам нужен человек, который сможет это вести, и этот человек должен быть с профильным образованием.

Самая большая программа по этой теме – 500 часов, но есть курс и на 250 часов. Опять же, мы подстраиваемся под слушателей. Есть и программа повышения квалификации – от 100 часов до буквально 16. Можно прийти и получить с нуля знания, а можно освежить то, что уже знаешь по этой теме, привести свои компетенции в соответствие с действующей нормативной базой.

У нас большой пул разных привлеченных специалистов из именитых компаний. Например, Андрей Ткаченко, привлекаемый спикер, – один из ведущих специалистов в алтайском крае и СФО в области госзакупок. Более того, предыдущий год дал возможность сотрудничать даже с Москвой и Санкт-Петербургом. Планируем сотрудничать с Германией и США.

На другие наши программы тоже идет набор. "Технология машиностроения" – от 250 часов и выше, ориентируемся на заказчика. "Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств" предполагает как повышение квалификации, так и профпереподготовку. Мы также готовы создать иные условия и развивать студентов по индивидуальной траектории. Ну и программа "Техносферная безопасность" – наш наиболее востребованный курс в 2020 году.