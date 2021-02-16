Экс-полицейского из Барнаула осудят за взятки и торговлю конфискованным алкоголем

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Алтайскому краю", которого обвиняют во взятках и приобретении в целях сбыта немаркированной алкогольный продукции и табачных изделий.

По данным следствия, полицейский с 2016 по 2019 год, действуя в составе группы лиц из числа близких родственников, без лицензии хранил и продавал местным жителям контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе и ранее изъятую полицейскими и находящуюся на хранении в отделе УМВД по Барнаулу.

"Таким образом, обвиняемые совершили в крупном размере хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий общей стоимостью более 130 тысяч рублей", – пишет пресс-служба ведомства.

Как отмечают в СК, по аналогичному делу проходят и трое родственников бывшего сотрудника МВД.

Кроме того, в 2019-2020 годах полицейский, использовав свое служебное положение, указал подчиненным составить и подписать акты выполненных работы с заведомо ложными сведениями об использованном оборудовании. В результате мошенничества аферист похитил более 220 тысяч рублей.

Также в 2017-2019 годах мужчина заключил 15 контрактов с различными организациями на ремонт средств связи для полиции. При этом за взятку в размере более 1,35 млн рублей полицейский включил в конкурсные заявки дополнительные сведения, которые помогли конкретному поставщику.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал. Сейчас уголовное дело передано для рассмотрения в суд, а в целях обеспечения гражданского иска на имущество полицейского наложили арест на сумму более 1 млн рублей.