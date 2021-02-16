Кабмин выделит более 3,6 млрд рублей на развитие сел

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 3,6 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий будет направлено еще 2,47 млрд рублей. <…>. Кроме того, еще 1,16 млрд рублей пойдет на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых", – говорится в сообщении.

Средства распределят между 22 регионами, в которых за счет федеральной помощи планируют реализовать порядка 30 проектов. Деньги направят на строительство и реконструкцию школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газо- и водопроводов.

Алтайского края в этом списке нет, а вот соседняя Республика Алтай получит почти 38 миллионов рублей.

Ранее правительство РФ установило прожиточный минимум на душу населения на 2021 год в размере 11 653 рублей.