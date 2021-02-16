В алтайском правительстве назвали предполагаемые даты вскрытия рек ото льда

Лед на малых реках Алтайского края может вскрыться уже в конце марта. В процессе подготовки к паводкоопасному периоду службы проведут пиление, чернение льда на реках и взрывные работы.

Как сообщает пресс-служба правительства, 16 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В ходе него представители профильных ведомств рассмотрели вопросы подготовки к предстоящему паводку 2021 года.

Сейчас процесс идет в соответствии с краевым планом, который утвердили в январе.

"Работу по реализации плана мероприятий мы начали, контроль за выполнением подготовительных мероприятий организован в муниципальных образованиях. Готовность гидротехнических сооружений – один их важных элементов подготовки к паводку. Необходимо обеспечить готовность этих объектов к началу сезона и обратить особое внимание на бесхозяйные", – подчеркнул Виктор Томенко.

Глава региона напомнил, что в прошлом году ситуация была спокойной на всей территории края, хоть в некоторых поселениях угроза подтопления существовала.

В этом году, по оценке исполняющего обязанности начальника регионального Гидрометцентра Дмитрия Савина, вскрытие малых рек возможно уже в третье декаде марта, а основным неблагоприятным фактором является избыточное увлажнение почвы, которые снижает отход талой воды.

Губернатор призвал всех ответственных за прохождение периода паводка ежедневно отслеживать ситуацию и опираться на прогнозы синоптиков. Кроме того, в процессе подготовки предпримут меры по предупреждению образования ледовых заторов – пиление и чернение льда, а также взрывные работы.