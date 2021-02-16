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Почти 270 млн рублей направили на строительство ясли-сада в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Будущее учреждение рассчитано на 280 воспитанников
Фото: sgd22.ru

Фото: sgd22.ru

276 миллионов рублей выделили на постройку яслей-сада в Фирсовой Слободе Первомайского края. Средства направили из федерального и регионального бюджета в рамках нацпроекта "Демография".

Как пишет пресс-служба Минстроя Алтайского края, работы на объекте идут с начала 2020 года, а закончить постройку планируют в ноябре. Сегодня, 16 февраля, объект посетили специалисты Единого стройзаказчика Алтайского края и представители районной администрации.

"Готовность приближается к 50%. Основное здание готово, теперь подрядчики выполняют устройство кровли, перегородок и внутренних инженерных систем. Параллельно с этим начато строительство вспомогательных зданий. Сегодня этот проект – самый масштабный в районе", – рассказала заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края Наталья Лукьянчикова.

Ясли-сад будут состоять из четырех блоков общей площадью в 5,5 тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на 280 воспитанников в 11 группах, пять из которых предназначены для детей до трех лет, а еще шесть – от трех до семи лет.

В детсаду предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический, логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического обучения. В учреждении оборудуют пассажирские и грузовые лифты, а территорию дошкольного учреждения благоустроят и проведут озеленение.

По словам первого замглавы администрации Первомайского района Дмитрия Шипунова, место под сад выбрано не случайно и в перспективе рядом планируют построить школу на 550 мест, создав образовательный кластер.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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