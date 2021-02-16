На Алтае мужчины избили знакомого, засунули его в погреб и устроили застолье

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Солтонского района. Они обвиняются в убийстве и краже.

По данным следствия, трое мужчин употребляли спиртное в одном из сел Солтонского района. Один из гостей после словесной перепалки начал избивать хозяина дома, а после к нему присоединился и второй.

Они избили мужчину, закрыли его в погребе и продолжили застолье. Позднее злоумышленники вытащили мужчину и продолжили его избивать, в этот раз используя металлический прут и шило. Убедившись, что 68-летний потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленники скрылись с места происшествия.

Следователи также установили, что один из участников инцидента в этот же день похитил продукты питания и телевизор из дома своей родственницы.

"В ходе предварительного следствия 36-летний обвиняемый вину в содеянном признал полностью, 35-летний сначала дал признательные показания, а затем отказался от своих слов, утверждая, что оговорил себя", – сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело в отношении мужчин направлено в суд.