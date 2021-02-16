Россия продлила ограничение авиасообщения с Великобританией

Оперштаб по борьбе с коронавирусом продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", — сообщили журналистам.

Ранее авиасообщение с Великобританией приостановили с 22 декабря до 16 февраля из-за обнаружения в стране нового штамма коронавируса. Ранее стало известно, что зараженных новым штаммом обнаружили уже в 10 странах.