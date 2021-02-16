В Новосибирске молодой человек зарезал 18-летнего студента

В Новосибирске у ворот местного университета 26-летний молодой человек зарезал 18-летнего студента. На место происшествия приехала скорая, но спасти пострадавшего врачи не успели.

После случившегося убийца на своей странице в соцсети "ВКонтакте" объяснил, что толкнуло его на преступление. Поводом стала ревность и "отсутствие чести" у молодого человека.

В конце своего письма автор отметил, что если это письмо опубликовано, значит, он покончил с собой, сбежал в лес или был пойман правоохранителями.

Как пишет Mash, злоумышленника действительно задержали и сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов.