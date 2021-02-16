Ночью на очистку дорог от снега в Барнауле выйдет 121 единица техники

В ночь с 16 на 17 февраля в Барнауле МБУ "Автодорстрой" планирует вывести на улицы города 121 единицу снегоуборочной техники. В работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.

"Планируется вывоз снега с участков улиц Гоголя и Короленко в границах проспекта Красноармейского и переулка Радищева, Пролетарской (от М. Горького до Ленина и от Красноармейского до Челюскинцев), Попова (от А. Петрова до Власихинской), Юрина (от Матросова до Коммунаров), А. Петрова (от Малахова до Попова), Молодежной, Воровского, Телефонной", – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.