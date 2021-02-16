Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает высаживать из автобуса детей-безбилетников. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня мы приняли в окончательном (третьем) чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета. Мы считаем, что оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью", — сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новое правило касается детей до 16 лет.

Ранее в Госдуме отметили, что эти изменения необходимы, чтобы уберечь несовершеннолетних от потенциально опасных ситуаций, говорится в пояснительной записке к документу.