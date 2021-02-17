Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Лариса Кичанова

Умерла заслуженная артистка России, актриса театра и кино Лариса Кичанова. Об этом сообщили на сайте Малого театра.

"Лариса Георгиевна Кичанова служила в Малом театре почти 50 лет. Отдавая очевидное предпочтение сценическому искусству, актриса, тем не менее, снялась в нескольких фильмах и сериалах. Особенно запомнилась зрителям работа Кичановой в знаменитом фильме "…А зори здесь тихие", где Лариса Георгиевна сыграла молоденькую туристку, кладущую букет осенних цветов и листьев к памятнику погибшим девушкам-зенитчицам", — говорится в сообщении.

Ларисе Кичановой был 71 год. Возможной причиной смерти называют осложнения после коронавируса.

Ранее стало известно, что Михаила Боярского госпитализировали с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.