Дмитрий Песков заявил, что власти обсуждают перспективы продления льготной ипотеки

Перспективы продления программы льготной ипотеки обсуждаются во время рабочих совещаний. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание о том, что продление может вызвать эффект "пузыря".

"Есть такая экспертная точка зрения о том, что дальнейшее продолжение льготной ипотеки несет в себе такую угрозу. Но существует и другая, не менее аргументированная точка зрения о том, что продолжение такой льготной ипотеки позволяет решить проблему жилья для очень большого количества россиян и создает синергетический эффект для экономики в целом, потому что строительный сектор тянет за собой паровозом многие другие сектора экономики", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что есть аргументы как в пользу продления, так и обратная позиция.

Ранее гендиректор входящей в Группу ВТБ компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев предложил продлить льготную ипотеку в большинстве регионов России, за исключением 10-15 субъектов.