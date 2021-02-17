Сибирячка морит детей голодом, избивает их и пропивает пособия

В социальных сетях распространяются шокирующие кадры из Красноярского края. На видео 28-летняя женщина издевается и избивает своих маленьких детей.
По словам соседей, жительница поселка Бор истязает детей и морит их голодом, а детские пособия она попросту пропивает. Родительских прав на старшую дочь женщина уже лишилась, теперь односельчане пытаются спасти маленьких детей.
После того как ролик с издевательствами оказался в интернете, в отношении сельчанки и ее сожителя организовали проверку. Как сообщает Mash, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось о том, что москвичка вывезла троих детей в лес, раздела догола и оставила умирать. Спас их случайный прохожий.
Комментарии
А местная Оськина в Тайланде вялится?
А почему бездействует попадья и уполномоченный по правам детей в регионе?!
Потомушно.
Лишат родительских прав. Деток заберут в хорошую семью. Дети расти будут в любви.
Этих отберут еще нарожает.
Деток заберут в хорошую семью. Дети расти будут в любви. никому не нужны приемные дети от таких родителей
Ещё одно из многочисленных событий, подтверждающих, что более жестко к детям никто не относится, чем их матери.
главное чтобы америкосы не усыновили, а нашим то всё можно
Рожайте больше, чаще, получайте денежку.
Работать никто не хочет, легче рожать
Детей заберут и мама рванет работать и исправится? Ещё родит значит