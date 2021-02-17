Сибирячка морит детей голодом, избивает их и пропивает пособия

В социальных сетях распространяются шокирующие кадры из Красноярского края. На видео 28-летняя женщина издевается и избивает своих маленьких детей.

По словам соседей, жительница поселка Бор истязает детей и морит их голодом, а детские пособия она попросту пропивает. Родительских прав на старшую дочь женщина уже лишилась, теперь односельчане пытаются спасти маленьких детей.

После того как ролик с издевательствами оказался в интернете, в отношении сельчанки и ее сожителя организовали проверку. Как сообщает Mash, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что москвичка вывезла троих детей в лес, раздела догола и оставила умирать. Спас их случайный прохожий.