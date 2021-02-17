В Алтайском крае военные трижды за день перекроют движение

17 февраля военные на три часа трижды перекроют проезд по нескольким автодорогам в Алтайском крае.

Как сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции, запрет коснется участков федеральной трассы в Первомайском, Тальменском и Косихинском районах.

Движение для всех видов транспорта ограничат:

с 10:25 до 13:25 на участке Бобровка – а/д Боборовка-Фирсово – Рассказиха;

с 13:20 до 16:20 на участке Сибирский – Чуйский тракт – Косиха – а/д Косиха-Плотниково – Плотниково;

с 22:25 до 1:25 на участке Озерки – Чуйский тракт – Первомайское-Новокраюшкино – Новокраюшкино.

Водителей просят сохранять бдительность на данных участках и с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.