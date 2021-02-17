Психолог рассказала, как пережить шестидневную рабочую неделю

Психолог, доцент Московского педагогического университета Лариса Овчаренко назвала способы, которые помогут справиться с шестидневной рабочей неделе. По ее мнению, стоит как можно больше думать о предстоящих длинных выходных.

"Надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом отдохнем, то и шестой рабочий день все вынесут с большей легкостью", – рассказала она в эфире радио Sputnik.

Отдельно Овчаренко посоветовала распределять рабочую нагрузку и выполнять трудные задачи сразу, чтобы на конец рабочей недели остались только легкие дела. По ее словам, это поможет тем, чья работа связана с большой концентрацией и для тех, у кого накопилась усталость.

Напомним, что единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя началась в России с 15 февраля. Трудиться жителям страны придется по 20 февраля включительно, однако из-за празднования Дня защитника Отечества 23 февраля последняя трудовая неделя месяца будет короткой