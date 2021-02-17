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Психолог рассказала, как пережить шестидневную рабочую неделю

, ИА "Амител"
По мнению Ларисы Овчаренко, лучше думать о длинных выходных
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Психолог, доцент Московского педагогического университета Лариса Овчаренко назвала способы, которые помогут справиться с шестидневной рабочей неделе. По ее мнению, стоит как можно больше думать о предстоящих длинных выходных.

"Надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом отдохнем, то и шестой рабочий день все вынесут с большей легкостью", – рассказала она в эфире радио Sputnik.

Отдельно Овчаренко посоветовала распределять рабочую нагрузку и выполнять трудные задачи сразу, чтобы на конец рабочей недели остались только легкие дела. По ее словам, это поможет тем, чья работа связана с большой концентрацией и для тех, у кого накопилась усталость.

Напомним, что единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя началась в России с 15 февраля. Трудиться жителям страны придется по 20 февраля включительно, однако из-за празднования Дня защитника Отечества 23 февраля последняя трудовая неделя месяца будет короткой

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.02.2021 10:49
- гость -

А вот у наших правителей ума не хватает сделать эту неделю 5-дневной, а следующую 4-дневной? У людей 4 дня выходных и следующая неделя не напряжная будет.

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