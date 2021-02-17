Яйца и мясо птицы подорожают в России на 10%

Торговые сети известили Минпромторг о том, что производители мяса птицы и яиц намерены поднять цены на продукцию на 10%. Об этом сообщает газета "Известия".

Решение об увеличении стоимости обосновали "сезонным фактором" и массовым распространением птичьего гриппа. В частности, вспышки заболевания зафиксировали в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Еще одним аргументом в пользу повышения цен называют рост затрат на корма.

Резкого взлета цены ждать не стоит, полагают эксперты. Как правило, торговые сети начинают заранее постепенно повышать стоимость, чтобы это было не столь заметно.

Напомним, ранее стало известно, что мясопереработчики просят торговые сети увеличить цены на колбасу, сосиски и мясопродукты на 15%.