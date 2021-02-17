Среда, 17 Февраль, 13:51

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,29
€ 88,94
0°


4099323 +0
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Яйца и мясо птицы подорожают в России на 10%

, ИА "Амител"
Производители аргументируют это распространением птичьего гриппа
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Торговые сети известили Минпромторг о том, что производители мяса птицы и яиц намерены поднять цены на продукцию на 10%. Об этом сообщает газета "Известия".

Решение об увеличении стоимости обосновали "сезонным фактором" и массовым распространением птичьего гриппа. В частности, вспышки заболевания зафиксировали в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Еще одним аргументом в пользу повышения цен называют рост затрат на корма.

Резкого взлета цены ждать не стоит, полагают эксперты. Как правило, торговые сети начинают заранее постепенно повышать стоимость, чтобы это было не столь заметно.

Напомним, ранее стало известно, что мясопереработчики просят торговые сети увеличить цены на колбасу, сосиски и мясопродукты на 15%.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.02.2021 12:51
ПЕТР

А ещё Росстат сообщил, что подорожали уже на треть картофель и морковь... Всё "для роста" экономики!! (14 февраля). "Успехи российского агропромышленного комплекса в последние годы стали одной из причин роста цен на продукты в РФ" - глава Минэкономразвития М. Решетников в программе "Действующие лица"

17.02.2021 12:55
- гость -

Оттуда же, чего не написал Амик.

"В Минсельхозе России пояснили изданию ("Известия", что из-за перенасыщения рынка в начале года цены на свинину и мясо птицы упали, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет."

17.02.2021 13:13
В. В. Воронцов

***
Яйца курицу научат...
***

17.02.2021 13:17
- гость -

Как всегда. Не удивляет,

17.02.2021 13:26
- гость -

т.е до НГ цена была 50 рэ десяток 1С, сейчас 70 это не есть уже рост? или будет по 170

17.02.2021 13:27
- гость -

в прошедшую субботу мякоть свиньи в Ленте за 199 р брал.
как жидь!!!?

17.02.2021 13:29
- гость -

народ живую птицу только о Дроздова видит, чего ожидать?
Дать яйцо по 50 - загляни в штатны - там бесплатно (можеть быть )

17.02.2021 13:32
- гость -

как жидь!!!?
кажется уже усё((((

17.02.2021 13:42
- гость -

"как жидь!!!?"
-----
А при чём тут мякоть свиньи?
Просто хотелось поделиться?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
13:44
Нехватка чиновников. Администрация Бийска опубликовала сразу несколько вакансий 1
13:30
Барнаульских водителей предупреждают о неблагоприятной погоде 0
13:17
МТС Медиа выпустит в прокат первый полнометражный фильм "Девятаев" 1
13:05
Дочь убитого Павла Рохлова дала показания по делу о драке на Старом базаре 4
12:54
Рособрнадзор назвал даты проведения ВПР в школах Алтайского края 1
12:42
Яйца и мясо птицы подорожают в России на 10% 9
12:30
Блогер создал велосипед на циркулярных пилах. Идеально для "замерзшего" Барнаула 14
12:16
Образование в тренде. Где в Барнауле повысить квалификацию и освоить новую профессию 4
12:06
Пять человек погибли в ДТП с участием автобуса и лесовоза на сибирской трассе 3
11:55
Еще три пациента с ковидом умерли в Республике Алтай 0
11:44
Индекс промышленного производства в Алтайском крае вырос благодаря холодному январю 5
11:31
На Алтае началась экспедиция по подсчету числа снежных барсов 2
11:17
Число погибших на пожарах в Алтайском крае выросло за год в полтора раза 1
11:02
12 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 6
10:53
Каждый третий алтайский водитель получал "несправедливые" штрафы 10
10:40
Психолог рассказала, как пережить шестидневную рабочую неделю 10
10:29
Пожарный извещатель спас алтайскую семью от гибели 0
10:15
Едут на ощупь. Откуда на улицах так много водителей, которые не видят дорогу и людей 10
10:08
Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с Днем студенческих отрядов 0
09:54
В алтайском правительстве ответили на призыв смягчить антиковидные меры 9
09:42
Сокращенных сотрудников промпредприятий зовут на работу в Барнаул 8
09:30
Зубы на века. Где в Барнауле сделать красивую улыбку за один день 0
09:07
Генконсул Германии в Сибири хочет поставить вакцину "Спутник V" 5
08:49
Николай Студеный. Народные приметы и традиции 17 февраля 0
08:32
В Алтайском крае военные трижды за день перекроют движение 4
08:17
Сибирячка морит детей голодом, избивает их и пропивает пособия 16
08:01
Хлеба будет больше. Еще один алтайский комбинат стал участником нацпроекта 8
07:48
Случай на стройке. "Бессмертные" рабочие, которые не знают страха 5
07:33
"Рынок ожил". В Барнауле построят элитный ЖК рядом с мэрией 39
07:18
Госдума предложила блокировать сайты с ложными обвинениями в совершении преступлений 15
07:02
"Как после войны". Алтайские кочегары показали свои условия работы 9
06:49
Дмитрий Песков заявил, что власти обсуждают перспективы продления льготной ипотеки 0
06:32
Родился в Китае, постигает дзен и верит в любовь. Как томский дворник покорил Сеть 1
06:16
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Лариса Кичанова 2
06:03
Мокрый снег и туман. О погоде в Алтайском крае 17 февраля 0
23:40
Такой день. Проверка чиновников из-за Ярового и надвигающиеся морозы 0
23:13
На Алтае мужчины избили знакомого, засунули его в погреб и устроили застолье 1
22:44
Ночью на очистку дорог от снега в Барнауле выйдет 121 единица техники 0
22:07
В Новосибирске молодой человек зарезал 18-летнего студента 4
21:46
Почти 270 млн рублей направили на строительство яслей-сада в Алтайском крае 0
21:09
На Алтае организатора ОПГ осудили за незаконные банковские операции 0
20:40
Россия продлила ограничение авиасообщения с Великобританией 0
20:14
Барнаульцы рассказали о неочищенной парковке для инвалидов у одной из больниц города 2
19:40
Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников 9
19:10
В Барнауле ребенок засунул руку в работающую электромясорубку 3
18:45
Украинский пенсионер пообещал взорвать квартиру родителей Владимира Зеленского 1
18:11
Кабмин выделит более 3,6 млрд рублей на развитие сел 4
17:55
В алтайском правительстве назвали предполагаемые даты вскрытия рек ото льда 0
17:43
Житель Алтая лишился газовой плиты и телефона, пока был без сознания 0
17:30
Очередные заморозки идут в Алтайский край 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.