Яйца и мясо птицы подорожают в России на 10%

Торговые сети известили Минпромторг о том, что производители мяса птицы и яиц намерены поднять цены на продукцию на 10%. Об этом сообщает газета "Известия".
Решение об увеличении стоимости обосновали "сезонным фактором" и массовым распространением птичьего гриппа. В частности, вспышки заболевания зафиксировали в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Еще одним аргументом в пользу повышения цен называют рост затрат на корма.
Резкого взлета цены ждать не стоит, полагают эксперты. Как правило, торговые сети начинают заранее постепенно повышать стоимость, чтобы это было не столь заметно.
Напомним, ранее стало известно, что мясопереработчики просят торговые сети увеличить цены на колбасу, сосиски и мясопродукты на 15%.
Комментарии
А ещё Росстат сообщил, что подорожали уже на треть картофель и морковь... Всё "для роста" экономики!! (14 февраля). "Успехи российского агропромышленного комплекса в последние годы стали одной из причин роста цен на продукты в РФ" - глава Минэкономразвития М. Решетников в программе "Действующие лица"
Оттуда же, чего не написал Амик.
"В Минсельхозе России пояснили изданию ("Известия", что из-за перенасыщения рынка в начале года цены на свинину и мясо птицы упали, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет."
***
Яйца курицу научат...
***
Как всегда. Не удивляет,
т.е до НГ цена была 50 рэ десяток 1С, сейчас 70 это не есть уже рост? или будет по 170
в прошедшую субботу мякоть свиньи в Ленте за 199 р брал.
как жидь!!!?
народ живую птицу только о Дроздова видит, чего ожидать?
Дать яйцо по 50 - загляни в штатны - там бесплатно (можеть быть )
как жидь!!!?
кажется уже усё((((
"как жидь!!!?"
-----
А при чём тут мякоть свиньи?
Просто хотелось поделиться?