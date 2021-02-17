Рособрнадзор назвал даты проведения ВПР в школах Алтайского края

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила расписание всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников в 2021 году. Для учащихся 4-8 классов срез знаний пройдет в штатном режиме, а для одиннадцатиклассников запланировано изменение дат на усмотрение школ.

Проведение ВПР начнется с испытаний для 11-х классов по истории, биологии, географии, физике и иностранным языкам – с 1 по 26 марта. При этом дату ВПР по географии руководство школ может устанавливать в зависимости от своего учебного плана.

С 15 по 21 мая пройдут проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру для учеников четвертых классов. Пятые классы в это время будут сдавать русский язык, математику, историю и биологию, а шестые и восьмые – русский язык и математику. При этом для них предусмотрено также и написание двух ВПР по случайно выбранным предметам.

Также семиклассники с 1 апреля по 21 мая напишут проверочную работу по иностранному языку – английскому, немецкому или французскому, пишет пресс-служба Минобрнауки Алтайского края.