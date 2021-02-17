Картофель и морковь подорожали в России более чем на треть

Картофель и морковь резко подорожали в России с начала 2021 года. По данным Росстата, в течение первых пяти недель средняя стоимость картофеля увеличилась на 40% – (до 30,9 руб. за килограмм), а моркови – на 34% (до 37 рублей).

Как пишет РБК, в Минсельхозе объяснили, что на подорожание картофеля повлияло снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий – в 2020 году урожай, по сравнению с 2019 годом, сократился почти на 11%, кроме того, увеличилась доля мелких корнеплодов. Изменение цен в министерстве ожидают только в июне, когда на рынок начнет поступать свежий урожай.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков также отметил, что морковь дорожает по другим причинам – из-за перепроизводства в 2019 году фермеры засеяли ею меньшие площади в 2020-м.