Нехватка чиновников. Администрация Бийска опубликовала сразу несколько вакансий

Мэрия Бийска опубликовала сразу несколько вакансий. Администрация города ищет людей на должность заместителя главы управления ЖКХ и сотрудников ведомства.

Как пишет "Бийский рабочий", 16 февраля в официальных социальных сетях и на сайте городской администрации опубликованы сразу несколько объявлений о формировании кадрового резерва.

В целях "совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, а также привлечения граждан на муниципальную службу" администрация формирует кадровый резерв на следующие должности:

заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетики, транспорту и связи;

начальник муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Бийска".

заместитель начальника управления;

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства;

начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи;

начальник отдела благоустройства;

начальник отдела бюджетного учета, отчетности и документооборота – главный бухгалтер.

Документы от желающих принять участие в конкурсе на замещение должностей должны подать документы до 15 марта 2021 года. Претендовать на работу могут лица, замещающие государственные и муниципальные должности, работающие на госслужбе, а также работники предприятий, учреждений, организаций, члены политических партий и самовыдвиженцы.

Для кандидатов обязательно наличие гражданства РФ, высшего образования и стажа работы.

Напомним, что в декабре 2020 года начальник управления Ксении Потехина ушла с должности, и за месяц там сменилось сразу несколько руководителей. Сейчас исполняющей обязанности является Ирина Скобкова.