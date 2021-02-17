Роспатент назвал главные изобретения 2020 года

Федеральная служба по интеллектуальной собственности перечислила 10 главных изобретений России в 2020 году. Изобретатели патентовали вакцины, системы управления тракторами и способы получения кокса для батарей электроавтомобилей.

Как пишет РИА Новости, в первую очередь Роспатент отметил полиантигенную вакцину для профилактики и вспомогательного лечения туберкулеза. Новый препарат уже прошел вторую фазу клинических испытаний.

Также ведомство отметило "систему автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости", который компенсирует рыскание техники и ее сход с курса.

Решить одну из проблем импортозамещения теперь возможно с помощью нового способа получения игольчатого кокса, который используется в производстве батарей для электромобилей. Новые добавки для материалов предотвращают воспламенение и самостоятельное их горение.

В медицинской отрасли появились сразу две новинки – аппарат, который позволяет хирургам узнавать о приближении к нервам или сосудам, а также набор для выявления возбудителей инфекций. Особенность последнего – повышенная точность: до четырех раз по сравнению с существующими аналогами.

Сфера IT представлена новым алгоритмом, который позволяет отличить бот от живого оператора – за первые полгода он помог предотвратить ущерб в пяти российских банках на сумму 320 млн рублей.