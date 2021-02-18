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От доступных до премиум. Где и как купить автомобиль в кредит выгодно

, ИА "Амител"
В АЕМ Холдинге до конца марта действуют особые условия по кредитованию

Купить новый или подержанный? Что делать, если не хватает средств? Эти и многие другие вопросы задают покупатели, которые решились обновить автомобиль. В АЕМ Холдинге знают точный ответ. Компания подготовила полный спектр услуг по оформлению транспортного средства в кредит. Выгодные предложения действуют как на покупку новых автомобилей, так и на машины с пробегом.

Toyota RAV4

В "Тойота Центре Барнаул" с 1 февраля по 31 марта 2021 года АО "Тойота Банк" предлагает привлекательные условия кредитования для приобретения новых автомобилей Toyota RAV4 со ставкой от 4% годовых. Кроме того, автоцентр предлагает гибкие условия, минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости автомобиля, а также оформление по двум документам*.

Toyota RAV4 – популярный во всем мире компактный кроссовер, который привлекает своим стильным дизайном и хорошими ходовыми характеристиками, уже сегодня может стать вашим. И если вы желаете его приобрести, но не можете оплатить покупку сразу – в "Тойота Центре Барнаул" вам всегда готовы помочь оформить кредит на выгодных условиях для обеих сторон. И самое важное – оформление документов не займет много времени, что позволит вам быстрее сесть за руль кроссовера Toyota RAV4.

Рассчитать кредит удобно на сайте www.toyota-aem.ru. Узнайте все подробности предоставления кредита по телефону: +7 (3852) 23-23-23 и по адресу: Павловский тракт, 164а.

Lexus NX и RX

Для тех, кто ищет премиальный автомобиль, бренд Lexus подготовил ставку 3,9% на модели NX и RX с первоначальным взносом от 20%**. Больше не нужно откладывать покупку нового роскошного Lexus. Вы можете подобрать индивидуально кредитную программу, которая подойдет именно вам.

Рассчитать кредит удобно на сайте www.lexus-aem.ru. Узнайте все подробности предоставления кредита по телефону: +7(3852) 23-22-22 и по адресу: Павловский тракт, 164а.

Volkswagen Tiguan

На специальных условиях кредитования сейчас можно приобрести новый Volkswagen Tiguan у официального дилера "АлтайЕвроМоторс". До конца февраля действует кредитная ставка от 5,9% на сумму от 120 тыс. до 6 млн рублей, первоначальный взнос при этом должен составлять не менее 20%.***

Рассчитать индивидуальные условия на покупку автомобиля в кредит можно на сайте дилерского центра. А подробности предоставления кредита – уточнить по телефону +7(3852) 23-00-00 или по адресу ул. Попова, 165.

Новая KIA

Широкая линейка финансовых программ также позволяет клиенту купить любой автомобиль KIA. Программы нацелены на уменьшение затрат клиента при покупке автомобиля в кредит путем снижения кредитных ставок и ежемесячных платежей. Партнеры программы KIA Finance – "Сетелем Банк" ООО, ООО "Русфинанс Банк" и ПАО "Совкомбанк".

Рассчитать кредит удобно на сайте www.kia-aem.ru. Узнайте все подробности предоставления кредита по телефону: +7(3852) 282-282 и по адресу: Павловский тракт, 164.

Если у вас в планах приобрести машину с пробегом, то в АЕМ Холдинге также возможна покупка в кредит на выгодных условиях. Узнать о наличии автомобилей можно по телефону: 29-00-00.

Также вы можете обменять свою машину по программе Trade in. Воспользовавшись этой услугой, вы имеете возможность стать обладателем нового автомобиля, оплачивая только разницу между стоимостью вашего и приобретаемого транспортного средства, плюс дополнительно вы получаете скидку на новый автомобиль.

"Лексус-Барнаул"
Адрес: Павловский тракт, 164а
Тел: +7 (3852) 23-22-22
@lexusbarnaul⠀

"Тойота Центр Барнаул"
Адрес: Павловский тракт, 164а
Тел: +7 (3852) 23-23-23
@toyotabarnaul

"АлтайЕвроМоторс"
Адрес: Попова, 165
Тел: +7 (3852) 23-00-00
@volkswagenbarnaul

"КИА Центр Барнаул"
Адрес: Павловский тракт, 164
Тел: +7 (3852) 282-282
@kiabarnaul

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*Процентная ставка указана по кредитной программе "RAV4 под 4%". Условия кредитной программы "RAV4 под 4%": первоначальный взнос (ПВ) – от 10% от стоимости автомобиля (а/м), срок кредита (СК) – 12 мес., ставка – 4% годовых. Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами, обязательны страхование КАСКО и залог приобретаемого автомобиля в соответствии с общими условиями потребительского кредитования Банка. Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк", лицензия Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Кредитная программа распространяется на новые а/м Toyota RAV4 с 01.10.2020 по 31.03.2021. Срок действия положительного решения по кредиту два месяца, кредит может быть выдан не позднее 31.03.2021.

** Процентная ставка указана по кредитной программе "NX/RX 3,9". Условия кредитной программы "NX/RX 3,9": первоначальный взнос (ПВ) – от 20% от стоимости автомобиля (а/м), срок кредита (СК) – 12  мес., ставка 3,9% годовых. Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами, обязательны страхование КАСКО и залог приобретаемого автомобиля в соответствии с общими условиями потребительского кредитования банка. Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц, кредит может быть выдан не позднее 28.03.2021 г.

***Основные условия кредитования ООО "Фольксваген Банк РУС" (далее Банк) на покупку нового Volkswagen Tiguan по продукту "Кредит на приобретение нового автомобиля": валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита – от 120 тыс. до 5,6 млн руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 36 мес. – 5,9%, при сроке от 37 до 60 мес. – 7,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 40% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит при сроке от 12 до 36 мес. – 9,9%, при сроке от 37 до 60 мес – 11,9%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.02.2021 и могут быть изменены банком. Информация по телефону банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2. www.vwbank.ru.

****Банки-партнеры KIA Finance: "Сетелем Банк" ООО (лиц. ЦБ РФ №2168 от 27.06.2013 г.), "Русфинанс Банк" ООО (лиц. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г.), ПАО "Совкомбанк (лиц. ЦБ РФ № 963 от 05.12.2014 г.). Общие условия кредитования: валюта кредита – рубли РФ, первоначальный взнос  от 0% до 90% от стоимости автомобиля; срок кредита – от 12 до 60 мес.; обеспечение кредита – залог автомобиля. Предполагается возможность включения в сумму кредита страховых премий по страхованию жизни и здоровья заемщика. Обязательно страхование автомобиля (полис КАСКО) по рискам "угон", "полная гибель", соответствующей требованиям банка к страховым компаниям и условиям страхования. Условия и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробные условия кредитования, требования к условиям страхования и требования к заемщикам уточняйте у официальных дилеров KIA.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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