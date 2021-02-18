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55 лет труда: как Новоалтайский хлебокомбинат стал одним из самых крупных за Уралом

, ИА "Амител"
Руководители предприятия подвели итоги работы

18 февраля 2021 года Новоалтайский хлебокомбинат отмечает 55 лет работы. В современных условиях это значимый рубеж для любого производства. Особенно в такой востребованной и высококонкурентной отрасли, как пищевая промышленность. 

Выпуская широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий, Новоалтайский хлебокомбинат к тому же является одним из самых крупных за Уралом производителей ржаного солода. Продукцию поставляют не только по Алтайскому краю, но и в Новосибирскую область, Екатеринбург, Центральную Россию, страны ближнего зарубежья. Каждый год объемы выпуска увеличиваются, ведь ржаной солод необходим для изготовления кваса и хлеба, а ячменный – для изготовления пива.

"За последние пять лет была проведена очень большая работа. Наша продукция появилась на полках сетей "Пятерочка", "Магнит", "Ашан", "Лента", "Ярче", "Лама", "Абсолют". Также мы добавили новые маршруты доставки хлебобулочных изделий: три – по Барнаулу и один – в Бийск; в три раза увеличился объем выпуска печенья "Курабье"; в 1,5 раза – объем выпуска солода, введено более 50 новых видов продукции", – рассказывает Игорь Гатилов, исполнительный директор хлебокомбината.

Увеличивать объемы производства помогает техническое обновление цехов. Так, значительную часть работы удалось автоматизировать, что избавило сотрудников от тяжелого ручного труда, а внедрение компьютерных технологий позволило контролировать процессы прямо из лаборатории.

Для хлебобулочного цеха приобрели и установили новую газовую печь, тестоделитель, тестозакаточную машину, установили новое хлеборезательное и этикетировочное оборудование. На участок сахаристых изделий и в кондитерский цех приобрели новые отсадочные машины. В солодовом цехе появилась возможность начать производство пивоваренного ячменного солода. Мы также провели полный ремонт помещения котельной и заменили трассу газоснабжения солодового цеха, – говорит Юрий Ерофеев, главный инженер.

Каждый технологический процесс от поставки и закладки сырья до выхода готовой продукции контролируют опытные специалисты собственной аттестованной лаборатории.

"Наши изделия сертифицированы. Они вкусные и полезные, полностью отвечают требованиям ГОСТов и технического регламента "О безопасности пищевой продукции". Для меня эта работа является любимой, а комбинат стал вторым домом. Уверена, что 55-летний юбилей – не последний, и впереди предприятие ждет большая и плодотворная работа", – отметила Любовь Костромина, начальник производственной лаборатории

Прежде чем попасть на прилавки магазинов, продукция хлебокомбината проходит ежедневный контроль по всем показателям качества. Именно поэтому вкусный и свежий хлеб, ароматные пряники, сахарное, затяжное и овсяное печенье всегда пользуются спросом у покупателей.

"Мы делаем нашу продукцию с душой и любовью. Несмотря на пандемию, практически всех целей, поставленных на 2020 год, хлебокомбинат достиг. Коллектив сохранен, растет объем выпускаемой продукции. Мы рады, что вместе делаем очень нужное дело: производим продукты питания, в том числе и хлеб, а он, как известно, – всему голова", – отметил Сергей Гатилов, генеральный директор Новоалтайского хлебокомбината. 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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