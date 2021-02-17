Онколог развенчала популярный миф о раке

Непосредственной связи между развитием онкологического заболевания и травмой родинок нет. Об этом агентству "Росбалт" рассказала онколог, дерматовенеролог Консультативно-диагностического центра НМИЦ онкологии имени Петрова Ольга Кунина.

По словам онколога, ретроспективные исследования не подтвердили опасения специалистов. Однако, по словам Куниной, если произошло повреждение родинки, лучше все же проконсультироваться с врачом. Необходимо и оказать "первую помощь". При повреждении родинку нужно обработать раствором антисептика, а при необходимости – дополнительно перекисью водорода. Вместо пластыря лучше использовать стерильную повязку из марлевой салфетки.

Ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал о том, какие виды рака являются наиболее распространенными у мужчин и женщин.