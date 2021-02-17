Ученые выяснили, что кофеин уменьшает размер мозга

Швейцарские ученые из Базельского университета проверили, как влияет кофеин на серое вещество мозга. Результаты исследования опубликовали в журнале Cerebral Cortex.

Эксперимент провели с 20 молодыми людьми, регулярно потребляющими кофе. Их разделили на две группы, одна из которых ежедневно принимала таблетки с кофеином, в то время как другой давали плацебо.

По итогам 10 дней у испытуемых замерили объем серого вещества. У тех, кто не принимал кофеин, он оказался выше.

Особенно сильным различие было в правой медиальной височной доле, где находится гиппокамп, который отвечает за консолидацию памяти.

После этого обе группы на 10 дней оставили без кофеина, а затем снова произвели замеры. Их показатели выравнялись.

Ученые уточнили, что результаты исследования говорят не о негативном влиянии кофеина на мозг, а о его воздействии на когнитивные функции.

Напомним, какао-бобы содержат флавонолы, которые способствуют улучшению когнитивных функций головного мозга. Это выяснили исследователи из Великобритании и США.