ПФР на прямой линии расскажет жителям Алтайского края о назначении пенсии

Отделение ПФР по Алтайскому краю проведет прямую линию, в ходе которой жителям региона предлагается задать вопросы о назначении и выплате пенсий.

Мероприятие состоится в четверг, 18 февраля. На вопросы ответят эксперты краевого пенсионного ведомства: заместитель управляющего Наталия Мочалова и начальник управления организации назначения и выплаты пенсий Ирина Неверова.

Прямая телефонная линия состоится с 10:00 до 11:00 часов. Телефон: 8 (3852) 399-800.

Ранее депутат Госдумы, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал три способа, которые, по его мнению, позволят увеличить пенсии россиян.