"Подумать над этим можно". Владимир Путин оценил идею введения продовольственных карточек

Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение Владимира Жириновского о введении продовольственных сертификатов для малоимущих. Глава государства отметил, что "подумать над этим можно".

Идею лидер ЛДПР высказал в ходе встречи президента с главами думских фракций. По мнению Жириновского, россияне с низкими доходами должны иметь возможность получать каждый месяц определенный набор товаров по твердым ценам, для чего и нужны сертификаты.

"Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но тем не менее поговорить можно", – цитирует президента РИА Новости.

Напомним, ранее в ходе встречи Владимир Путин заявил, что близость избирательной кампании повышает градус дискуссий в Госдуме. По его мнению, "люди требуют ощутимых перемен", а потому депутатам стоит начать вести конструктивный диалог.