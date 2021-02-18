"Подумать над этим можно". Владимир Путин оценил идею введения продовольственных карточек

Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение Владимира Жириновского о введении продовольственных сертификатов для малоимущих. Глава государства отметил, что "подумать над этим можно".
Идею лидер ЛДПР высказал в ходе встречи президента с главами думских фракций. По мнению Жириновского, россияне с низкими доходами должны иметь возможность получать каждый месяц определенный набор товаров по твердым ценам, для чего и нужны сертификаты.
"Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но тем не менее поговорить можно", – цитирует президента РИА Новости.
Напомним, ранее в ходе встречи Владимир Путин заявил, что близость избирательной кампании повышает градус дискуссий в Госдуме. По его мнению, "люди требуют ощутимых перемен", а потому депутатам стоит начать вести конструктивный диалог.
Комментарии
"Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать"
Проешай-порешай, решало.
Какой то прорыв неоднозначный у российской экономики. Наверное потому, что пропаганду слишком много бабла на блаблабла выделяют.
Ну вот и опять дошли до талонов.
Все ругают Ельцина, а ведь при нём ушли от талонов и магазины стали полны качественных и доступных продуктов. А при путине не только все продукты стали фейковыми, но уже и о продуктовых карточках думают.
"До чего довёл планету,этот фигляр ПэЖэ!"(Кин-дза-за"
Вступили в эпоху "позднего Брежнева" и за ним Горбачёва.
"Верной дорогой идёте,товарищи!"
Смысл в карточках - когда в магазинах не хватает продуктов. Сейчас продуктов полно, у людей не хватает денег. Именно такие карточки и нужны народу
малоимущим россиянам
Наверное чтобы некоторые пропить их не могли
ужас, деньги раздают другим странам , а в своей стране вводят карточки , полное банкротство системы, но ведь им не стыдно, наверное грудь распирает от гордости, до чего народ довели, а тарифы жкх, доколе...
Люблю запах имперского величия по утрам
Давайте сравним к чему пришли Арабские Эмираты за 20 лет и к чему пришла Россия за 20 лет. Сразу станет ясно где власть работает на благо народа, а где на благо друзей!
Что только не придумают в нашей матушке России, а ведь все просто. Нужно добиться средне европейского дохода населения и все
При путене если не продолжится дальнейшее падение доходов, рост цен на жкх и налогов, то и это будет хорошо. Тут уж не до "средне европейского дохода"
Экспортёры зерна и углеводородов уже попросили разрешить продавать их продукт на внутреннем рынке по мировым ценам. Дальше-больше.
18.02.2021 08:11
гость
Путину, его друзьям и его прихлебаям все и так понятно, но им наплевать на Россию и на народ, им надо урвать здесь и сейчас, а там - хоть потоп!
Бесславный и бездарный итог более чем 20-летнего восседания на троне - карточная система. Мда. Что, всё ушло на геополитику, покупку лояльности среди кодлы корешей и содержание огромного штата проституток всех мастей?
Да, уж, третий десяток лет правит несменяемый, а в итоге поднялись с колен, но есть стало нечего - карточки собирается вводить...
"Но тем не менее, поговорить можно" - весь путен этом, что касается благосостояния народа, а не друзей, только поговорить
мудрое решение! правильное! надо сначала подумать
С пенсионной реформой прытко решил, без "поговорить".
то не реформа была , а продление трудового стажа...все поддержали
Это опять прорыв? Или только начало? Поясните, пожалуйста, мне, старому дураку, дорогие сторонники Путина...
Очередной толчок и рывок по путински. Ну что там, время на раскачку то ещё есть?
предложение Владимира Жириновского о введении продовольственных сертификатов для малоимущих
Путину это предложил руководитель партии, которая за Фургала глотку рвала, а те кто за Фургала, разбираются, в том. что предожить. Может специально предложил, чтобы подставить