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Новости

"Подумать над этим можно". Владимир Путин оценил идею введения продовольственных карточек

, ИА "Амител"
По мнению главы ЛДПР Владимира Жириновского, талоны понадобятся малоимущим россиянам
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение Владимира Жириновского о введении продовольственных сертификатов для малоимущих. Глава государства отметил, что "подумать над этим можно".

Идею лидер ЛДПР высказал в ходе встречи президента с главами думских фракций. По мнению Жириновского, россияне с низкими доходами должны иметь возможность получать каждый месяц определенный набор товаров по твердым ценам, для чего и нужны сертификаты.

"Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но тем не менее поговорить можно", – цитирует президента РИА Новости.

Напомним, ранее в ходе встречи Владимир Путин заявил, что близость избирательной кампании повышает градус дискуссий в Госдуме. По его мнению, "люди требуют ощутимых перемен", а потому депутатам стоит начать вести конструктивный диалог.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

18.02.2021 06:53
- гость -

"Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать"

Проешай-порешай, решало.

18.02.2021 06:58
- гость -

Какой то прорыв неоднозначный у российской экономики. Наверное потому, что пропаганду слишком много бабла на блаблабла выделяют.

18.02.2021 07:20
- гость -

Ну вот и опять дошли до талонов.

18.02.2021 07:39
- гость -

Все ругают Ельцина, а ведь при нём ушли от талонов и магазины стали полны качественных и доступных продуктов. А при путине не только все продукты стали фейковыми, но уже и о продуктовых карточках думают.

18.02.2021 07:44
Павлик Морозов

"До чего довёл планету,этот фигляр ПэЖэ!"(Кин-дза-за"
Вступили в эпоху "позднего Брежнева" и за ним Горбачёва.
"Верной дорогой идёте,товарищи!"

18.02.2021 07:45
гость

Смысл в карточках - когда в магазинах не хватает продуктов. Сейчас продуктов полно, у людей не хватает денег. Именно такие карточки и нужны народу

18.02.2021 07:48
гость

малоимущим россиянам

Наверное чтобы некоторые пропить их не могли

18.02.2021 07:52
гость

ужас, деньги раздают другим странам , а в своей стране вводят карточки , полное банкротство системы, но ведь им не стыдно, наверное грудь распирает от гордости, до чего народ довели, а тарифы жкх, доколе...

18.02.2021 07:52
- гость -

Люблю запах имперского величия по утрам

18.02.2021 08:06
- гость -

Давайте сравним к чему пришли Арабские Эмираты за 20 лет и к чему пришла Россия за 20 лет. Сразу станет ясно где власть работает на благо народа, а где на благо друзей!

18.02.2021 08:11
гость

Что только не придумают в нашей матушке России, а ведь все просто. Нужно добиться средне европейского дохода населения и все

18.02.2021 08:19
- гость -

При путене если не продолжится дальнейшее падение доходов, рост цен на жкх и налогов, то и это будет хорошо. Тут уж не до "средне европейского дохода"

18.02.2021 08:23
Потёмкин

Экспортёры зерна и углеводородов уже попросили разрешить продавать их продукт на внутреннем рынке по мировым ценам. Дальше-больше.

18.02.2021 08:28
- гость -


18.02.2021 08:11
гость
Путину, его друзьям и его прихлебаям все и так понятно, но им наплевать на Россию и на народ, им надо урвать здесь и сейчас, а там - хоть потоп!

18.02.2021 08:51
АБОРИГЕН

Бесславный и бездарный итог более чем 20-летнего восседания на троне - карточная система. Мда. Что, всё ушло на геополитику, покупку лояльности среди кодлы корешей и содержание огромного штата проституток всех мастей?

18.02.2021 08:53
- гость -

Да, уж, третий десяток лет правит несменяемый, а в итоге поднялись с колен, но есть стало нечего - карточки собирается вводить...

18.02.2021 09:01
Eugene

"Но тем не менее, поговорить можно" - весь путен этом, что касается благосостояния народа, а не друзей, только поговорить

18.02.2021 09:01
точный

мудрое решение! правильное! надо сначала подумать

18.02.2021 09:05
- гость -

С пенсионной реформой прытко решил, без "поговорить".

18.02.2021 09:11
точный

то не реформа была , а продление трудового стажа...все поддержали

18.02.2021 09:41
- гость -

Это опять прорыв? Или только начало? Поясните, пожалуйста, мне, старому дураку, дорогие сторонники Путина...

18.02.2021 09:51
АБОРИГЕН

Очередной толчок и рывок по путински. Ну что там, время на раскачку то ещё есть?

18.02.2021 10:09
гость

предложение Владимира Жириновского о введении продовольственных сертификатов для малоимущих

Путину это предложил руководитель партии, которая за Фургала глотку рвала, а те кто за Фургала, разбираются, в том. что предожить. Может специально предложил, чтобы подставить

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