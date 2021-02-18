Сенаторы поддержали закон о 15 годах тюрьмы за пропаганду наркотиков в Сети

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за склонение в интернете к употреблению наркотиков.

"Принятие внесенных изменений будет способствовать повышению эффективности мероприятий, проводимых государством в области противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и предотвращения пропаганды наркотиков в сети Интернет", – сказано в заключении профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

Закон дополняет статью 230 УК РФ, в которую внесут новый квалифицирующий признак: совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных сетей.

В случае правонарушения виновнику будет грозить лишение свободы от 5 до 10 лет. Однако если склонение к употреблению наркотиков приведет к смерти двух или более человек, наказание могут увеличить до 15 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 20 лет.