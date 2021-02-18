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Сенаторы поддержали закон о 15 годах тюрьмы за пропаганду наркотиков в Сети

, ИА "Амител"
Изменения помогут противодействовать незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Интернете
Фото: tvc.ru

Фото: tvc.ru

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за склонение в интернете к употреблению наркотиков. 

"Принятие внесенных изменений будет способствовать повышению эффективности мероприятий, проводимых государством в области противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и предотвращения пропаганды наркотиков в сети Интернет", – сказано в заключении профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

Закон дополняет статью 230 УК РФ, в которую внесут новый квалифицирующий признак: совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных сетей. 

В случае правонарушения виновнику будет грозить лишение свободы от 5 до 10 лет. Однако если склонение к употреблению наркотиков приведет к смерти двух или более человек, наказание могут увеличить до 15 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 20 лет.

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Автор:
Никита Голяшкин Корреспондент 8 3852 594466

Комментарии

18.02.2021 09:01
АБОРИГЕН

Очередной плохо продуманный закон с туманной юрисдикцией. Будут использовать для расправ. Никакого отношения это к борьбе с наркотиками не имеет.

18.02.2021 09:08
- гость -

для начала нада перестать врать про наркоту

18.02.2021 09:28
- гость -

Я далек от юриспруденции, но вроде бы и так есть статья за пропаганду наркотиков. Зачем еще плодить разные кривотолки. А если, к примеру я напишу на кофейной кружке лозунг призывающий употреблять наркотики, то меня не накажут? Нет же закона запрещающего пропаганду наркотиков на кофейном стаканчике!
Такое ощущение, что те кто принимает законы, сами употребляют наркотики или не знают свод законов!!!

18.02.2021 10:00
- гость -

Какой избирательный подход к правосудию.

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