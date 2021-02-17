Ученые изменили прогноз магнитной бури в феврале

Магнитная буря должна была обрушиться на Землю во второй половине февраля и достигнуть пикового значения 21 числа. Однако ученые изменили прогноз.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, мощность магнитных волн 21 и 22 февраля составит около четырех баллов. Это ниже, чем изначально прогнозировали исследователи.

Сильнее всего магнитные волны оказывают влияние на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, утверждают специалисты. Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.

Магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Наиболее мощные из них вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.

По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается число самоубийств.