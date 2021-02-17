В Алтайском крае задержали отца и сына за охоту на косуль

В Тогульском районе сотрудники полиции задержали двоих браконьеров, которые застрелили трех косуль. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отец и сын передвигались по лесу на автомобиле "УАЗ-Профи". Злоумышленники выбрали для незаконной охоты место в 3,5 км от села Старый Тогул.

В ходе осмотра у подозреваемых изъяли охотничье ружье и патроны к нему. Следы крови и остатки шерсти обнаружили в багажнике транспортного средства. Сумма ущерба составила почти 500 тысяч рублей.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ "Незаконная охота".

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае инспекторы задержали браконьера, который выловил в притоке Чарыша крокодила и разделал его.