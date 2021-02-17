Такой день. Смертность пенсионеров и рост индекса производства в Алтайском крае

В Алтайском крае в 2020 году умерло 28 587 пенсионеров. Это на 4396 человек больше, чем в 2019-м (тогда скончался 24 191 пенсионер). Одна из причин смертности – пандемия коронавируса. Об этом сообщил на встрече с журналистами управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов.

Компания "Барнаулкапстрой", которая с декабря 2020 года остановила строительство двух жилых комплексов, вернулась к работам. Правда, пока девелопер возобновил возведение лишь ЖК "Парковый" на Горе. Строительство двух домов на ул. Советской Армии по-прежнему заморожено.

Индекс промышленного производства в Алтайском крае вырос в январе 2021 года на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На рост повлияли в основном холодный январь и новогодние каникулы. Так, производство электроэнергии выросло на 6,3%, пара и горячей воды – на 12,2%, рост в сфере водоснабжения и водоотведения составил 7,7%. Также скачок произошел в добыче известняка: сфера показала рост в 6,3 раза.

Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал призыв уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрея Осипова, который попросил снять ограничения на работу досуговых учреждений. Он ответил, что вопрос "находится в проработке".

С начала 2021 года в Алтайском крае на пожарах погибли 42 человека. По словам губернатора Виктора Томенко, это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом глава региона рассказал в своем Instagram, подводя итоги заседания краевой комиссии по чрезвычайным происшествиям.

Депутаты АКЗС подготовили ко второму чтению законопроект "О статусе педагогического работника в Алтайском крае". В документе указаны основные меры социальной поддержки учителей. Помимо прочего, скорректирован текст клятвы педагога, впервые поступающего на работу в краевую образовательную организацию.

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2199. За последние 24 часа в лабораториях подтвердили еще 159 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 41 949 человек. Выздоровели 37 533 человека (+163 за сутки).