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Новости

Алтайские "Коммунисты России" пожаловались в прокуратуру на отказ в проведении митинга

, ИА "Амител"
Члены партии просят ведомство проверить действия властей
Фото: kakprosto.ru

Фото: kakprosto.ru

Представители партии "Коммунисты России" в Алтайском крае написали обращение в прокуратуру после того, как мэрия Бийска отказала им в проведении митинга 23 февраля. В ходе мероприятия планировалось выразить протест "против буржуазного правительства и коррупции".

В администрации наукограда отказали, сославшись на то, что в это же время будут проходить культурно-массовые мероприятия. При этом альтернативы "Коммунистам России" не предложили.

"Бийский горком партии считает действия работников администрации незаконными, нарушающими статью 31 Конституции РФ. Просим вас провести проверку законности данного факта", – цитирует обращение "Ъ-Сибирь".

Напомним, в Барнауле о проведении подобного митинга 23 февраля – против политических репрессий и коррупции – заявила КПРФ. Мэрия разрешила коммунистам провести мероприятие. Правда, не там, где планировали активисты партии. Местом проведения акции станет сквер напротив здания № 9 на улице Германа Титова.

Изначально крайком подавал заявку на площадь Советов, однако администрация отказала, сославшись на отсутствие согласия от МБУ "Благоустройство и озеленение". Напомним, что после несогласованного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января мэрия передала площадь Советов и площадь Ветеранов в пользование Горзеленхозу. Теперь для общественных собраний в этих точках требуется двойное разрешение.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

18.02.2021 07:59
- гость -

- Барин, мы уже не можем терпеть побои поборы. Можно мы Вас завтра свергнем?
- Нет, конечно.
- А, ну ладно. На нет и суда нет. Спасибо за рассмотрение заявки.
- Да не за что. Держитесь там, всего доброго и хорошего настроения!

18.02.2021 08:00
гость

Коммунисты России-это кто? На кого она работает, или как справедливая Россия, лишь бы оттянуть голоса у КПРФ

18.02.2021 08:02
Эхо

да,не те коммунисты нынче пошли.
В.И.Ленин-на броневичке,не спрашивал разрешения.

18.02.2021 08:22
- гость -

Ну так они спрашивают у коррупционеров разрешение на митинг против коррупции.

18.02.2021 08:23
- гость -

Вы удивитесь сколько у нас партий носящих звание "коммунистические" и им близкие по духу

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)
Коммунистическая партия Коммунисты России (Комросс)
Коммунистическая партия Социальной Справедливости (КПСС)
Объединённая Коммунистическая Партия (ОКП)
Левый Фронт
Левый Блок
Социалистическая единая партия России
Рабочая партия России
Революционная Рабочая партия
Социалистическое движение «Вперёд»
Российское социалистическое движение
Трудовая Россия
Российский коммунистический союз молодёжи
Российская партия коммунистов
Коммунисты Петербурга и Ленинградской области (КПЛО)
Авангард красной молодёжи (АКМ)
Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации
Революционный коммунистический союз молодёжи (большевиков)
Союз Коммунистической Молодежи
Российский Объединённый Трудовой Фронт (РОТ Фронт)
Всероссийская Коммунистическая партия Будущего

18.02.2021 08:41
Эхо

18.02.2021 08:23
- гость -
с таким коммунистическим многообразием,мы давно должны жить при коммунизме.
но мы живём-там, где живём.

18.02.2021 08:47
- гость -

"23 февраля"
Портить людям праздники уже становится традицией.

18.02.2021 08:54
- гость -

18.02.2021 08:47
- гость -

Может тебе стоит из полиции уволиться?

18.02.2021 08:55
- гость -

Слава КПСС?

18.02.2021 09:03
гость

Не важно какие коммунисты организуют митинг, это уже прогресс, что они ни к Навальному примыкают, а свой митинг организуют. Только соберут ли они людей? Их митинг против коррупции США и Европа не поддержат. Западу не интересно, когда с коррупцией борятся не пропиндосы

18.02.2021 09:07
- гость -

Я так понимаю что кто-то рескнул превысить свои полномочия и отобрать по беспределу конституционное право ст31 у людей на митинг?!?!?!?!?!

18.02.2021 09:14
- гость -

18.02.2021 09:07
- гость -
Я так понимаю что кто-то рескнул превысить свои полномочия и отобрать по беспределу конституционное право ст31 у людей на митинг?!?!?!?!?!

Им не отказали, их не устраивает место, где разрешили.

18.02.2021 09:26
- гость -

Удивительное дело, националистам разрешали на площади Свободы митинговать, а вот коммунистам только на Титова. Как это понимать?
Коммунисты опаснее детишек с дубинками?

18.02.2021 09:26
- гость -

18.02.2021 09:14
- гость -
Им не отказали, их не устраивает место, где разрешили.

Дак это считай запретили, поставив неприемлимые условия.
Собственно весь перформанс с получением разрешения и согласования и придуман специально чтобы непущять под разными предлогами.

18.02.2021 09:30
- гость -

кто-то боится что старички будут бросаться с пинками на органы правопорядка

18.02.2021 09:33
- гость -

18.02.2021 09:26
- гость -

Школу когда закончил? В двух предложениях 6 ошибок. Рано тебе в политику.

18.02.2021 09:39
- гость -

18.02.2021 09:33
- гость -
Школу когда закончил? В двух предложениях 6 ошибок. Рано тебе в политику.

Шо гуманитарий штоле? Я тут не диктант пишу!

18.02.2021 09:45
- гость -

У всякого беспредела есть свой предел.
Омон будет дедов и бабок тоже разгонять на несогласованном месте при наличии согласования на митинг?

18.02.2021 10:01
гость

Деды и бабки пойдут туда, где разрешили. Интересно придет ли кто-нибудь, кроме дедов и бабок. Митинг то против коррупции. Но если против коррупции, но не за Навального, то многие не пойдут

18.02.2021 10:03
гость

если против коррупции, но не за Навального, то многие не пойдут

Вот и ответ, что важней

18.02.2021 10:13
гость

Приглашаются все, кто видит ухудшение жизни в стране, все, кому отвратительны беззаконие и преследования политических активистов, все, кто убежден, что коррупции в стране не место

Ну и кто за это придет? Пустой митинг будет. Вот если бы за Навального

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