Алтайские "Коммунисты России" пожаловались в прокуратуру на отказ в проведении митинга

Представители партии "Коммунисты России" в Алтайском крае написали обращение в прокуратуру после того, как мэрия Бийска отказала им в проведении митинга 23 февраля. В ходе мероприятия планировалось выразить протест "против буржуазного правительства и коррупции".

В администрации наукограда отказали, сославшись на то, что в это же время будут проходить культурно-массовые мероприятия. При этом альтернативы "Коммунистам России" не предложили.

"Бийский горком партии считает действия работников администрации незаконными, нарушающими статью 31 Конституции РФ. Просим вас провести проверку законности данного факта", – цитирует обращение "Ъ-Сибирь".

Напомним, в Барнауле о проведении подобного митинга 23 февраля – против политических репрессий и коррупции – заявила КПРФ. Мэрия разрешила коммунистам провести мероприятие. Правда, не там, где планировали активисты партии. Местом проведения акции станет сквер напротив здания № 9 на улице Германа Титова.

Изначально крайком подавал заявку на площадь Советов, однако администрация отказала, сославшись на отсутствие согласия от МБУ "Благоустройство и озеленение". Напомним, что после несогласованного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января мэрия передала площадь Советов и площадь Ветеранов в пользование Горзеленхозу. Теперь для общественных собраний в этих точках требуется двойное разрешение.