"Погибла в страшных мучениях". В барнаульском приюте умерла лошадь

Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы рассказывали о смерти годовалой лошади в приюте "Ласка". По словам местных жителей, животное не получало должного ухода, содержалось в плохих условиях и в результате "погибло в страшных мучениях". Об этом сообщает паблик Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".
"За несколько месяцев лошадь была доведена до критического состояния из-за совершенно неправильного ухода, а также наплевательского отношения, – приводятся в посте слова одного из посетителей приюта. – Лошадь жила в неотапливаемом холодном помещении бункерного типа с металлическим полом. Свет отсутствовал. Уборка не производилась несколько недель подряд".
Очевидец утверждает, что хозяйка уехала, когда животному потребовалась медицинская помощь. В результате за ним ухаживали посторонние неравнодушные люди.
Одна из работниц "Ласки" косвенно подтвердила смерть лошади, уточнив, что питомца держала другая сотрудница, а не приют.
"Хозяйская лошадь, не приютская. Куплена на средства хозяйки, – уточнила девушка. – Договор я не видела. Вообще к коням там не имею отношения и боюсь лошадей".
Эту версию подтверждает и запись на странице в социальной сети предполагаемой владелицы. Из нее следует, что девушка приобрела племенную орловскую кобылу Лопотунью 14 октября 2020 года.
Авторы сообщения о гибели животного призывают "компетентные органы" обратить внимание на случившееся.
Комментарии
По ласке уголовка давно плачет. Хоть бы за один госконтракт отчитались. Только бабло моют
18.02.2021 07:35
- гость -
Прочитать текст не судьба?
Прочитать текст не судьба?
Что это меняет? По ласке давно плачет уголовка
Злодейство носит много масок, и самая опасная – маска добродетели.
18.02.2021 09:11
- гость -
А подумать? Откуда у "Ласки" могут быть деньги на племенную лошадь?
Мир дому, где собак и лошадей любят. (с) А. Розенбаум