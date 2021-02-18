"Погибла в страшных мучениях". В барнаульском приюте умерла лошадь

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы рассказывали о смерти годовалой лошади в приюте "Ласка". По словам местных жителей, животное не получало должного ухода, содержалось в плохих условиях и в результате "погибло в страшных мучениях". Об этом сообщает паблик Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".

"За несколько месяцев лошадь была доведена до критического состояния из-за совершенно неправильного ухода, а также наплевательского отношения, – приводятся в посте слова одного из посетителей приюта. – Лошадь жила в неотапливаемом холодном помещении бункерного типа с металлическим полом. Свет отсутствовал. Уборка не производилась несколько недель подряд".

Очевидец утверждает, что хозяйка уехала, когда животному потребовалась медицинская помощь. В результате за ним ухаживали посторонние неравнодушные люди.

Одна из работниц "Ласки" косвенно подтвердила смерть лошади, уточнив, что питомца держала другая сотрудница, а не приют.

"Хозяйская лошадь, не приютская. Куплена на средства хозяйки, – уточнила девушка. – Договор я не видела. Вообще к коням там не имею отношения и боюсь лошадей".

Эту версию подтверждает и запись на странице в социальной сети предполагаемой владелицы. Из нее следует, что девушка приобрела племенную орловскую кобылу Лопотунью 14 октября 2020 года.

Авторы сообщения о гибели животного призывают "компетентные органы" обратить внимание на случившееся.