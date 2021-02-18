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Онлайн дешевле. ВТБ снизил ставки по кредиту наличными при оформлении через сайт

, ИА "Амител"
Банк также оптимизировал сервис онлайн-заявок

ВТБ снизил ставки по кредиту наличными и рефинансированию на 0,4 п.п. при оформлении онлайн-заявки на сайте. Теперь минимальная ставка с учетом дисконта и оформления страховой программы – 6% годовых. Предложение действует до 30 апреля 2021 года.

ВТБ также улучшил сервис онлайн-заявок на сайте. Теперь клиенты получают решение и полную информацию по кредиту онлайн: максимальный лимит, срок, ежемесячный платеж и процентную ставку с учетом дисконта. Это существенно экономит время клиента, ведь ранее за подробностями нужно было обращаться в офис.

Получить деньги заемщик сможет в отделении на ранее одобренных условиях либо скорректировать сумму в пределах одобренного лимита без повторной подачи заявки.

По словам Евгения Благинина, руководителя управления "Потребительское кредитование" ВТБ (ПАО) каждый третий кредит наличными клиенты уже оформляют онлайн.

"Уверен, что наше предложение сможет поддержать рост спроса на кредиты – ведь уже в январе мы увеличили объем выдачи в 1,5 раза. Население возвращается к потребительской активности, характерной до пандемии, и сниженные ставки по кредитам помогут сделать это с максимальной выгодой", – отметил Евгений Благинин.

В кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тысяч до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Программа "Рефинансирование" позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели. Оформить заявку на данные кредиты клиенты могут также в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

В январе клиенты ВТБ оформили более 97 тысяч кредитов наличными на сумму свыше 87 млрд рублей. Объем выдач почти в 1,5 раза превышает результат января прошлого года. Россияне вернулись к активному кредитованию: серьезный рост начался еще в четвертом квартале 2020 года, когда продажи потребкредитов выросли на 40%.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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