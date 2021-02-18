Россиянки рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина

Около 45% россиянок считают, что для содержания семьи мужчина должен зарабатывать от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. При этом 70% сибирячек отмечают, что зарабатывать в семье должен именно представитель сильного пола.

Как пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса банка "Открытие", еще почти треть женщин назвали комфортной зарплату на уровне 40-80 тысяч, 16% указали сумму от 150 до 300 тысяч, а 6% подняли планку до 300-500 тысяч рублей.

При этом более половины представительниц прекрасного пола уверены, что в семье должен больше зарабатывать мужчина. Чаще всех такую точку зрения высказывали в Сибири (70%), Южном (64%) и Северо-Западном федеральном округах (49%). При этом 16% женщин полагают, что вклад в семейный бюджет должен быть соразмерен, а 28% – уверены, что нельзя судить о человеке по доходам.

У мужчин мнение по этому вопросу несколько иное. 48% опрошенных назвали необходимой для содержания семьи зарплату 80-150 тысяч рублей, еще 24% – 40-80 тысяч. 17% указали на рамки от 150 до 300 тысяч, а 8% – от 300 до 500 тысяч.

Всего с утверждением, что мужчины должны зарабатывать больше женщин, согласны 42% представителей сильного пола. Чаще всего такую точку зрения высказывали на Северном Кавказе (83%), реже всего – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (23%).

При этом 43% мужчин уверены, что о человеке нельзя судить по доходам, а о важности равного вклада в семейный бюджет говорят 14%.