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Россиянки рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина

, ИА "Амител"
Большинство соотечественниц считают, что ответственность за обеспечение семьи лежит на ее главе
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Около 45% россиянок считают, что для содержания семьи мужчина должен зарабатывать от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. При этом 70% сибирячек отмечают, что зарабатывать в семье должен именно представитель сильного пола.

Как пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса банка "Открытие", еще почти треть женщин назвали комфортной зарплату на уровне 40-80 тысяч, 16% указали сумму от 150 до 300 тысяч, а 6% подняли планку до 300-500 тысяч рублей.

При этом более половины представительниц прекрасного пола уверены, что в семье должен больше зарабатывать мужчина. Чаще всех такую точку зрения высказывали в Сибири (70%), Южном (64%) и Северо-Западном федеральном округах (49%). При этом 16% женщин полагают, что вклад в семейный бюджет должен быть соразмерен, а 28% – уверены, что нельзя судить о человеке по доходам.

У мужчин мнение по этому вопросу несколько иное. 48% опрошенных назвали необходимой для содержания семьи зарплату 80-150 тысяч рублей, еще 24% – 40-80 тысяч. 17% указали на рамки от 150 до 300 тысяч, а 8% – от 300 до 500 тысяч.

Всего с утверждением, что мужчины должны зарабатывать больше женщин, согласны 42% представителей сильного пола. Чаще всего такую точку зрения высказывали на Северном Кавказе (83%), реже всего – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (23%).

При этом 43% мужчин уверены, что о человеке нельзя судить по доходам, а о важности равного вклада в семейный бюджет говорят 14%.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

18.02.2021 10:44
- гость -

Ну и запросы! Кто крайний в правление Газпрома, никого, тогда я первый))

18.02.2021 10:49
-гость-

В током случии у неё недолжна болеть голова и "мама" за 101 километор, и детей в среднем двое

18.02.2021 10:52
- гость -

Я так понимаю, интервью давали только - умные молодые женщины, с тонкой талией, изящными руками с длинными пальцами, высокой грудью, неширокими плечами, и полными, четко очерченными губами нежно-розового цвета с ровными жемчужно-белыми зубами. Губы их раскатаны ровно на столько, насколько могут быть раскатаны у настоящих леди. Слово "должен" в их лексиконе употребляется чрезвычайно редко, и только в связке с эротическими фантазиями...

18.02.2021 11:03
1

Если меньше 40 тыс. руб., то не мужчина. И семью ты завести не можешь. Остается заниматься отношениями без заведения семьи и обязательств к друг другу. Спасибо разъяснили.

18.02.2021 11:05
Старый дурак

Раньше семья давала мужчине определенный социальный статус, а сейчас одну нервотрепку. Так что спад демографии продолжится.

18.02.2021 11:25
- гость -

а как же путинский средний класс с доходами в 17000 рублей, что ему-то делать?

18.02.2021 11:27
- гость -

такие запросы чем объясняются? Тем, что "быстренько родить", а дальше подаст на алименты и все в шоколаде? Работать не надо и деньги поступают.

18.02.2021 11:27
Друк

А в замен что? П..с..ч..ку? Ну ладно пока молодая, упругая, а в 40, а в 50 что она может дать взамен? Мужчине зарабатывающему 300-400 т. в месяц одному гораздо комфортнее.

18.02.2021 11:30
Анна

Испокон веков мужчина был добытчиком для своей семьи. У женщины были другие цели и задачи - порядок и уют в доме, присмотр и воспитание детей, ведение хозяйства. Хранительница домашнего очага, одним словом. С приходом советской власти по части мужской и женской роли началась уравниловка. Женщины надели брюки и пошли на заводы. Детей отправили в детские сады. В послевоенное время мужчин вообще стали особо жалеть и беречь, ведь их стало значительно меньше. На женские плечи легло еще больше забот и обязанностей. Что мы имеем на сегодняшний день? Большинство жен пашут наравне со своими мужьями. Прибегают домой. Начинают заниматься своими домашними обязанностями (т.к. их никто не отменял). А муж (мужчина) с чистой совестью ужинает и отдыхает. Он же работал весь день! Так вот. Наши предки были умнее нас. Именно разделение, когда мужчина обеспечивает, а женщина занимается детьми и домом, самое гармоничное и оптимальное. Каждый должен заниматься своим делом. Успешность мужчины как мужа и отца - в его способности зарабатывать и обеспечивать свою семью.

18.02.2021 11:32
- гость -

В алт. крае медианная ЗП 21 тыс. рублей ( около 300$ ) Больше 1000$ у нас в крае получают лишь 1% населения.

18.02.2021 11:40
- гость -

18.02.2021 11:30
Анна

В дореволюционное время большая часть женщин, за исключением городской элиты, работала на полях и вела домашнее хозяйство. Вы готовы работать на полях страны?

18.02.2021 11:42
- гость -


18.02.2021 11:30
Анна
// Наши предки были умнее нас. //
Однако- они даже и не думали добиться равноправия. А то свободу женщина и.т.п.. Как с эти быть?

18.02.2021 11:44
- гость -

18.02.2021 11:27
Друк
А в замен что? П..с..ч..ку? Ну ладно пока молодая, упругая, а в 40, а в 50 что она может дать взамен? Мужчине зарабатывающему 300-400 т. в месяц одному гораздо комфортнее.

Если для Вас женщина - это мясо, то да, только п..с..ч..ку взамен. А если любимая женщина, друг, партнер, мать Ваших детей - то не только п..с..ч..ку. Это смотря кто что ценит, насколько способен ценить другого и давать взамен. Ведь если зарабатывать 300-400 т в месяц, но при этом быть неспособным дать чего-то еще своим близким, то и п..с..ч..ка испарится. Предварительно попользовавшись. Так всю жизнь и проскачет обеспеченный по молодым п...кам. А у кого-то рядом будет Человек. Система ценностей у всех разная.

18.02.2021 11:49
- гость -

18.02.2021 11:27
- гость -
такие запросы чем объясняются? Тем, что "быстренько родить",

уже скоро родить смогут очень немногие, так что основной инстинкт человека как продолжение рода, похоже у вас отсутствует.

18.02.2021 11:50
- гость -

18.02.2021 11:44
- гость -
Если для Вас женщина - это мясо, то да, только п..с..ч..ку взамен.

Ну к сожалению современные тока такие, больше то и предложить ей нечего.

18.02.2021 11:51
гость

Россиянки рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина

То есть для россиянок размер имеет значение

18.02.2021 11:54
гость

мужчина должен зарабатывать от 80 до 150 тысяч рублей в месяц

При такой зарплате жениться не обязательно. Как можно позже

18.02.2021 11:59
- гость -

18.02.2021 11:30 Анна
улыбнуло))) даже не смотря на ник видно что писала женщина)) уравниловка говорите? уравниловка продолжается дорогая моя,... сейчас современная женщина в тч. замужняя придя домой, с чистой совестью может весь вечер лежать на диване, и в зависимости от интересов, смотреть телевизор, читая книжки/журналы, залипать в телефоне, во всяких фейсбуках, инстаграмах, играх, контактах и прочем, потому что она никому ничего не должна, и так же устает за день наравне с мужем, потому что работает на работе а не домохозяйка и тд. Никакая женщина сейчас не бегает по квартире постоянно прибираясь или наготавливая каждый день новое первое, второе и компот))) Хранительницы домашнего очага сегодня такие)) а вы нам про свою маму видно рассказываете) Сегодня скорее мужики умеют по дому многое, и приготовить и порядок навести, а барышни нынче изнеженны сказывается видимо воспитание, мамы выросших девочек воспитывая дочерей компенсировали то что всю жизнь пахали по дому, или просто были примером для подражания..

18.02.2021 12:01
- гость -

8.02.2021 11:25
- гость -
а как же путинский средний класс с доходами в 17000 рублей, что ему-то делать?

Надоели уже с 17000 р, посмотрите полностью интервью, где он просто привёл методику расчётов МВФ и по этим расчётам в России доход в 17 000 средний класс. Не нравится можете написать в МВФ.

18.02.2021 12:05
- гость -

18.02.2021 11:59
- гость -
тяжелая у вас участь, если вы свой опыт тут рассказываете

однако большинство российских женщин все таки другие.

18.02.2021 12:07
- гость -

18.02.2021 11:42
- гость -

движение за равноправие женщин придумали мужчины, потому что им стало лень содержать семью

18.02.2021 12:19
- гость -

18.02.2021 11:59
- гость -

а кто интересно это все делает , если оба будут на диване с инстой валяться?

18.02.2021 12:25
- гость -

я домашнюю работу называю вторая смена.
как в кино+пашешь пашешь а тут бац
вторая смена

конечно бытовая техника оченна облегчает, но.
белье надо достать и погладить
в посудомойку сложить и вытащить
еда сама по себе не готовится.
пол тоже мыть , пылесосить.
это никто не любит а в грязи сидеть неохота

18.02.2021 12:31
-гость-

О равноправии, это женская штучка, в былые времена лет так 100 чтоб нележать с папиком, а теперь наоборот.

18.02.2021 12:36
- гость -

Как наш начальник рассуждал - зачем вам, женщины, хорошие зарплаты? Пусть вас мужья обеспечивают. А мужчинам зарплату можно и поднять, им же надо семьи обеспечивать.

18.02.2021 12:42
- гость -

18.02.2021 11:30
Анна
Испокон веков мужчина был добытчиком для своей семьи. У женщины были другие цели и задачи - порядок и уют в доме, присмотр и воспитание детей, ведение хозяйства.
------------
Анна, вот не надо! Я предпочитаю работать и зарабатывать неплохие деньги для семьи. Чем жить на шее у мужа. Так я чувствую себя уверенее и защищеннее. Муж сегодня жив, а завтра (не дай бог) умер, мужчины в нашей стране живут меньше женщин. И что? Кому нужна домохозяйка с детьми и без опыта работы? И, главное, я живу с мужем не потому, что от него материально завишу, а потому что люблю.

18.02.2021 12:50
- гость -

Между прочим была на последнем звонке и приезжала через пару лет в окресный бутик в оптягивающем белоснежном костюме, немного располневшая с круглой попой и титями. Надо было тогда помочь сбросить за недельку несколько кило.

18.02.2021 12:59
дима

Анна 18.02.2021 11:30: Анна, а почему вы не рассматриваете вариант, чтобы муж и жена работали и муж и жена всё остальное тоже делали вместе: готовили, убирали, водились с детьми! Если у нас в сибирских городах такие маленькие ЗП, то как большинству мужиков одним вытянуть семью?? Конечно хорошо, когда женщина работает только по дому , воспитывает детей, но как-то реалии жизни всё сами расставляют по местам!

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