Названы лучшие для жизни регионы России

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) назвал лучшие для жизни российские регионы. Лидерами социально-экономического роста по итогам 2020 года стали субъекты Уральского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов.

Как пишут "Известия", эксперты подчеркнули, что на этих территориях высокие объемы производства, хорошие зарплаты и достойный прожиточный минимум.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, второе место заняла Магаданская область, третье – Чукотка. При этом столичные города, Москва и Санкт-Петербург, заняли только шестое и десятое места соответственно. Также в первой десятке оказались Ненецкий автономный округ, Сахалин, Ханты-мансийский автономный округ, Якутия и Мурманская область.

Исследование коснулось только 20 из 85 субъектов России. Авторы объяснили это тем, что в него вошли только "лидеры социально-экономического развития с самыми высокими показателями". Специалисты отметили, что исходя из этого нельзя говорить о недоработках губернаторов, которые не попали в рейтинг из-за низких экономических показателей, поскольку все это обусловлено разными геополитическими и демографическими ситуациями в субъектах.