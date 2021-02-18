Прокуратура обязала коммунальщиков приносить квитанции ЖКХ жителям Камня-на-Оби

Каменская межрайонная прокуратура через суд защитила права абонентов МУП "Каменские теплосети" на получение квитанций ЖКХ. Муниципальное предприятие не предоставляло платежные документы в срок.

Как пишет пресс-служба краевого ведомства, организация выступает поставщиком услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения с 1 июня 2019 года и формирует начисление за эти коммунальные услуги. Согласно закону, поставщик обязан отдавать потребителям платежные документы не позднее первого числа следующего месяца.

Несмотря на это, МУП "Каменские теплосети" не предоставляло платежки в установленный законом срок, из-за чего прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования ведомства. На муниципальное учреждение возложили обязанность ежемесячно предоставлять потребителям платежные документы, информацию о размере платы и задолженности.