Власти Барнаула объяснили, зачем отдали площади для митингов Горзеленхозу

Администрация Барнаула объяснила, почему площади Советов и Ветеранов, где проходили все митинги в городе, передали на баланс МБУ "Благоустройство и озеленение". Чтобы провести акцию, теперь нужно спрашивать разрешения именно у этой организации, а не у мэрии.

"Это связано с содержанием в надлежащем порядке объектов культурного наследия, памятников искусства, имеющих особое значение для истории и культуры города, а также ландшафтным благоустройством, уборкой и очисткой территории, содержанием участка в надлежащем санитарном состоянии", – такое пояснение дал первый замглавы администрации города Анатолий Воронков на онлайн-конференции.

Речь идет об участках на площади Советов рядом со зданием правительства Алтайского и площади Ветеранов у библиотеки имени Шишкова.

Ранее коммунисты пожаловались, что им отказали в проведении политических акций на двух этих площадках. Власти пояснили, что так как площади числятся в пользовании учреждения, то и подавать заявление нужно ему.

Отметим, что администрация Барнаула приняла решение передать "митинговые" площади сразу после нескольких масштабных протестных акций, прошедших в январе. Тогда после ареста Алексея Навального на площадь Советов вышло несколько тысяч человек.