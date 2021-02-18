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Новости

Власти Барнаула объяснили, зачем отдали площади для митингов Горзеленхозу

, ИА "Амител"
Теперь проводить акции на площади Советов станет намного сложнее
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Администрация Барнаула объяснила, почему площади Советов и Ветеранов, где проходили все митинги в городе, передали на баланс МБУ "Благоустройство и озеленение". Чтобы провести акцию, теперь нужно спрашивать разрешения именно у этой организации, а не у мэрии.

"Это связано с содержанием в надлежащем порядке объектов культурного наследия, памятников искусства, имеющих особое значение для истории и культуры города, а также ландшафтным благоустройством, уборкой и очисткой территории, содержанием участка в надлежащем санитарном состоянии", – такое пояснение дал первый замглавы администрации города Анатолий Воронков на онлайн-конференции.

Речь идет об участках на площади Советов рядом со зданием правительства Алтайского и площади Ветеранов у библиотеки имени Шишкова.

Ранее коммунисты пожаловались, что им отказали в проведении политических акций на двух этих площадках. Власти пояснили, что так как площади числятся в пользовании учреждения, то и подавать заявление нужно ему.

Отметим, что администрация Барнаула приняла решение передать "митинговые" площади сразу после нескольких масштабных протестных акций, прошедших в январе. Тогда после ареста Алексея Навального на площадь Советов вышло несколько тысяч человек.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

18.02.2021 10:59
Мимопроходящий

Вот что только не придумают!

18.02.2021 11:03
- гость -

Гор зелен хоз сдаст в суб аренду эти площадки КПРФ.

18.02.2021 11:06
- гость -

Разве это объяснение? За дураков народ держат!

18.02.2021 11:12
- гость -

трУсы

18.02.2021 11:22
- гость -

А Горзеленхоз в свою очередь подпишет разрешение на проведение митинга после того, как на это даст добро дворник, который убирает данную территорию.

18.02.2021 11:24
гость

Горзеленхоз должен исполнять хозяйственные фунции, а не политические. Администрация города решает такие вопросы.Вся териттория Баргаула у кого то в аренде.
Сам против "беспорядков".

18.02.2021 11:25
гость

Власти Барнаула объяснили, зачем отдали площади для митингов Горзеленхозу

Вас никто не спрашивает зачем вы отдали, вас спрашивают зачем вы свои полномочия согласовывать им отдали. Это ваше муниципальное предприятие, согласовывайте, а их информируйте. Не надо стрелки переводить, вашу хитрость насквозь видно. Вы еще только думали, как это сделать, все уже поняли, зачем вы это делаете

18.02.2021 11:37
- гость -

Сцут.

18.02.2021 11:42
- гость -

Конституция РФ
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина
Статья 31

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

18.02.2021 11:43
Наталья

Лживая демократия.......

18.02.2021 11:44
- гость -

Теплые места нужно хорошо защищать от народа

18.02.2021 11:49
- гость -

18.02.2021 11:42
- гость -
имеют право собираться мирно

Навальнята на пл. Советов кидались ледышками в ОМОН. Довольно таки мирно, ага.

18.02.2021 11:52
- гость -

18.02.2021 11:49
- гость -
на пл. Советов кидались ледышками в ОМОН.

А не титушки ли это нанятые эшниками были случайно?

18.02.2021 11:56
гость

"Конституция Российской Федерации" Статья 17, пункт 3

"Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц"

18.02.2021 12:01
- гость -

"Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц"
-------------

Кто твои права нарушил, терпила?

18.02.2021 12:06
- гость -

а почему площадь с памятником Г.Титова тоже не передали на баланс МБУ "Благоустройство и озеленение"...

18.02.2021 12:12
гость

Кто твои права нарушил, терпила?

Ты хочешь нарушить, терпила?

18.02.2021 12:14
- гость -

Меньше митингующих-выше рейтинг у губернатора. А вы говорите губернатор не работает.

18.02.2021 12:15
- гость -

см. видео "200-300 тысяч рублей в день: Михалков озвучил гонорары недовольных артистов".

18.02.2021 12:17
Fkt

Уволить Анатолия Воронкова, за вранье горожанам. Запомните это имя.

18.02.2021 12:20
- гость -

Позорники ссыклявые

18.02.2021 12:21
гость


Следственный комитет завершил расследование скандального уголовного дела в отношении политолога и лидера движения «За новый социализм», заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина. Доктор исторических наук обвиняется в «склонении или ином вовлечении лиц к совершению массовых беспорядков», а также в «публичном распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан»

Больше, чем Навального боятся

18.02.2021 12:28
- гость -

18.02.2021 12:21
гость

Новую методичку выдали для репоста?

18.02.2021 12:29
- гость -

Не тот ли это Воронков который воспитал сына бухарика ,
потом пристроил его в чинушки , на тёплое местечко, а тот батю подставил в очередном запое???

18.02.2021 12:34
гость

чет никто не верит в благие намерения этой власти.

18.02.2021 12:36
а вот у соседей

"С прошлого года в Казахстане действует принципиально новый закон о мирных собраниях, который установил уведомительный характер проведения митингов вместо разрешительного порядка, который действовал ранее"

18.02.2021 12:42
гость

18.02.2021 12:28
- гость -

Кто выдал методичку, Платошкин? Или власть, которая его посадила?

18.02.2021 12:43
- гость -

12:36
а вот у соседей

У казахов и российское топливо дешевле в 2 раза.

18.02.2021 12:44
гость

В Казахстане можно перекрыть центральную улицу города, уведомив об этом остальных граждан

18.02.2021 12:45
гость

Не удивлюсь если и у белорусов российское топливо дешевле. Чтобы дружили

18.02.2021 12:59
- гость -

у Томенко есть разрешение от МБУ "Благоустройство и озеленение" на проход к зданию администрации

18.02.2021 13:01
- гость -

18.02.2021 12:43
- гость -

У казахов свой НПЗ.

18.02.2021 13:02
гость

Бессмертный полк закрыли навсегда.Народ должен забыть всё:власть так местная решила.

18.02.2021 13:03
гость

Злость-месть народа-это очччччччччень страшно.

18.02.2021 13:05
- гость -

18.02.2021 12:45
гость
Не удивлюсь если и у белорусов российское топливо дешевле. Чтобы дружили

там купленный газ государство продает, а у нас олигархи: как говорится почувствуйте разницу и кричите дальше что госрегулирование это враг экономики.

18.02.2021 13:10
гость

18.02.2021 13:05
- гость -
там купленный газ государство продает, а у нас олигархи: как говорится почувствуйте разницу и кричите дальше что госрегулирование это враг экономики

Белорусы кричат. Они капитализма хотят, а не госрегулирования. Чтобы предприятия не государственные были, а частные. Польские

18.02.2021 13:17
- гость -

Навальный пешка продажная.

18.02.2021 13:21
- гость -

18.02.2021 13:10
гость
Белорусы кричат. Они капитализма хотят, а не госрегулирования.

Вчера там произошли задержания этих крикунов с деньгами из-за рубежа и чеками.

18.02.2021 13:25
гость

18.02.2021 13:21
- гость -
Вчера там произошли задержания этих крикунов с деньгами из-за рубежа и чеками..

Ну хорошая новость. А у нас Платошкина без денег и чеков из-за рубежа задержали

18.02.2021 13:25
- гость -

С чеками? Это из разряда переговоров перехваченных лукашенко "майк и ник" ?

18.02.2021 13:25
Eugene

18.02.2021 12:21
гость

Платошкина сильно испугался "бункерный сиделец".

18.02.2021 13:27
гость

18.02.2021 13:25
Eugene
Платошкина сильно испугался "бункерный сиделец"

Больше Навального. Навального в «публичном распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан» не обвиняют

18.02.2021 13:29
- гость -

13:01
- гость -
У казахов свой НПЗ.

Ага и Газпромнефть тоже.

18.02.2021 13:30
- гость -

Бессмертный полк закрыли навсегда.Народ должен забыть всё:власть так местная решила.

и правильно сделали - нефиг превращать День Победы в день скорби по погибшим, на это 22 июня есть

18.02.2021 13:31
- гость -

18.02.2021 13:25
- гость -
С чеками? Это из разряда переговоров перехваченных лукашенко "майк и ник" ?

Если интересно, в сети есть видео. Там не только чеки.

18.02.2021 13:32
- гость -

12:45
гость
Не удивлюсь если и у белорусов российское топливо дешевле. Чтобы дружили
--------
49 рублей за 1 литр 92

18.02.2021 13:33
- гость -

13:31
- гость -
Если интересно, в сети есть видео

Какое видео? Как гуглить?

18.02.2021 13:35
- гость -

"В Белоруссии прошли массовые обыски: в МВД рассказали, что искали и нашли."

18.02.2021 13:36
- гость -

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