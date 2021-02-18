В Минсоцзащиты Алтайского края пропало более 100 тысяч рублей

Сотрудница Министерства социальной защиты Алтайского края заявила о пропаже 108 тысяч рублей. Деньги исчезли из кассы профсоюзной организации. Об этом сообщил Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul. Информацию подтвердили "Банкфаксу" в ведомстве.

По словам ведущего специалиста Минсоцзащиты, в металлической коробке она хранила деньги местной профсоюзной организации – около 200-300 тысяч рублей. Сумма была разложена по двум конвертам. Доступ к ней имела только сама женщина. 12 февраля к ней приехали представители Славгородской соцзащиты, которым сотрудница должна была выдать часть денег. Однако выяснилось, что в коробке недостает 108 тысяч рублей.

Как могли пропасть деньги – неизвестно. По данным информагентства, сотрудницу проверили на полиграфе, но он ничего не показал. Сейчас полиция проводит проверку. Пока неясно, будет ли возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае доярка пригласила давнего знакомого отметить встречу, а затем оставила его переночевать. Утром женщина отправилась на работу, а мужчина нашел ее банковскую карту и потратил деньги на продукты.