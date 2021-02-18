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Новости

В Минсоцзащиты Алтайского края пропало более 100 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Наличность хранилась в профсоюзной кассе ведомства
Иллюстративное фото / salealiexpress.ru

Иллюстративное фото / salealiexpress.ru

Сотрудница Министерства социальной защиты Алтайского края заявила о пропаже 108 тысяч рублей. Деньги исчезли из кассы профсоюзной организации. Об этом сообщил Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul. Информацию подтвердили "Банкфаксу" в ведомстве.

По словам ведущего специалиста Минсоцзащиты, в металлической коробке она хранила деньги местной профсоюзной организации – около 200-300 тысяч рублей. Сумма была разложена по двум конвертам. Доступ к ней имела только сама женщина. 12 февраля к ней приехали представители Славгородской соцзащиты, которым сотрудница должна была выдать часть денег. Однако выяснилось, что в коробке недостает 108 тысяч рублей.

Как могли пропасть деньги – неизвестно. По данным информагентства, сотрудницу проверили на полиграфе, но он ничего не показал. Сейчас полиция проводит проверку. Пока неясно, будет ли возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае доярка пригласила давнего знакомого отметить встречу, а затем оставила его переночевать. Утром женщина отправилась на работу, а мужчина нашел ее банковскую карту и потратил деньги на продукты. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

18.02.2021 11:33
- гость -

На дворе 2021 год. Все честные люди хранят деньги на счетах. И только жулики в коробках.

18.02.2021 11:35
- гость -

пфф..100 тышь.. мелочь же

18.02.2021 12:07
- гость -

так денег там было около 200-300 тыс, вот они и 100 тыс.нашлись.))

18.02.2021 12:11
- гость -

потерялись, надо просто получше поискать

18.02.2021 12:16
- гость -

Говорят уже нашли. Тот кто деньги взял забыл об этом сказать и запись сделать.

18.02.2021 12:20
Любовь Потолова

Председатель объединенного комитета профсоюза Минсоцзащиты Алтайского края Любовь Потолова:
В связи с поступлением информации о недостаче денежных средств в кассе профсоюзной организации 17 февраля была проведена аудиторская проверка, в ходе которой факт утраты денежных средств не подтвердился. Причиной возникшей ситуации стало несвоевременное отражение в учете расходного ордера. В отношении виновного лица будет проведена служебная проверка и приняты соответствующие меры.

18.02.2021 12:26
- гость -

18.02.2021 12:20
Любовь Потолова

Надежная оказалась шкатулка.

18.02.2021 12:29
- гость -

если что, я не брал

18.02.2021 12:31
- гость -

Оськина?

18.02.2021 12:42
гость

Соц защита АК-там руководители не знают о том,что с 2020 года денежки переводят только с указанием кода или с указанием назначения платежа- и в соц страховании такие же кадры работают--- прокуроров туда надо засылать.

18.02.2021 12:47
- гость -

прокуроров туда надо засылать.
------------

Коробка маленькая сильно. Им такие суммы не интересны

18.02.2021 13:29
- гость -

А давайте все соц.службы разгоним ! Зачем нам службы защищающие наши интересы ! Сами будем смотреть за стариками , сиротами , убогими , всем обществом ?! Многие из отписавшихся это будут делать , не просто тут отписываться , а дело делать ?Люди работают за минимальную зарплату , их посократили уже донельзя ,навесив кучу обязанностей .Кстати у них теперь и юристов из штата выводят , вот так , работайте как хотите , главное чтобы руководство в Москве довольно было и зарплату большую имело ."Деньги нашлись , но осадочек остался " теперь соц.работников можно и погнобить , население вступаться не будет .Для этого эту новость спустили ?

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