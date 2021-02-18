Эксперты подсчитали средние расходы на содержание автомобиля в России

В среднем на годовое содержание автомобиля россияне тратят 108 тысяч рублей. Свыше половины от этой суммы уходит на бензин, а четверть – на расходные материалы.

Как пишут "Известия" со ссылкой на совместное исследование "СберМаркета" и "СберАвто", затраты на топливо при использовании бензина АИ-95 и среднегодовом пробеге 15 тысяч километров составляют 57 тысяч рублей.

23 тысячи рублей уходят на расходные материалы, а 15 тысяч рублей – на плановый техосмотр нового автомобиля у официального дилера. Еще более 9 тысяч рублей тратят автолюбители с минимальным стажем вождения на полис ОСАГО. Транспортный налог в России варьируется в среднем от 900 до 5 тысяч рублей, в зависимости от региона.

Эксперты "СберАвто" отмечают, что спрос на автомобили, особенно на вторичном рынке, продолжает расти. Специалисты связывают это со многими факторами, один из них – "потребность в безопасности в условиях пандемии, которую может удовлетворить личный транспорт".