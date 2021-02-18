Эксперты подсчитали средние расходы на содержание автомобиля в России

В среднем на годовое содержание автомобиля россияне тратят 108 тысяч рублей. Свыше половины от этой суммы уходит на бензин, а четверть – на расходные материалы.
Как пишут "Известия" со ссылкой на совместное исследование "СберМаркета" и "СберАвто", затраты на топливо при использовании бензина АИ-95 и среднегодовом пробеге 15 тысяч километров составляют 57 тысяч рублей.
23 тысячи рублей уходят на расходные материалы, а 15 тысяч рублей – на плановый техосмотр нового автомобиля у официального дилера. Еще более 9 тысяч рублей тратят автолюбители с минимальным стажем вождения на полис ОСАГО. Транспортный налог в России варьируется в среднем от 900 до 5 тысяч рублей, в зависимости от региона.
Эксперты "СберАвто" отмечают, что спрос на автомобили, особенно на вторичном рынке, продолжает расти. Специалисты связывают это со многими факторами, один из них – "потребность в безопасности в условиях пандемии, которую может удовлетворить личный транспорт".
Комментарии
На омывайку 23000 в год? Ну знаете ли!
Омывайка. 4*200₽
Продал авто , на такси в самый активный месяц трачу 10 тыщ. Зато насколько меньше гемора..
Простите, а вы кроме омывайки ни какие расходники не покупаете? Счастливый человек. Но так то еще: замена масла, фильтров (масляный и салонный), лампочки и другая мелочевка, а еще машину хотя бы раз в месяц (минимум) мыть надо, а это тоже расходники. Ну а если Вы обходитесь только омывайкой, то ...
ох уж эти эксперты