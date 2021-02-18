Барнаулец выстрелил в коллегу после застолья по случаю рождения ребенка

Барнаулец получил условный срок за огнестрельное ранение в ногу, причиненное своему коллеге, после застолья по поводу рождения ребенка. Мужчина выстрелил из ружья, которое семь лет назад нашел на берегу реки во время рыбалки.

Как пишет пресс-служба краевой прокуратуры, в марте 2020 года молодой житель города распивал спиртное в компании своих коллег по случаю рождения ребенка у одного из них, однако в ходе праздника произошел конфликт, отмечающие поссорились и подрались, после чего мужчина ушел домой.

Через некоторое время ему позвонили товарищи по работе и вызвали "поговорить", однако для беседы он захватил двуствольное охотничье ружье 16-го калибра, с которым вышел на улицу к своему подъезду. В ходе разборок мужчина произвел два выстрела дробью и попал в стопу одному из коллег.

Суд назначил барнаульцу условный срок. Приговор в законную силу пока не вступил.