Цели поставлены. Новые предприятия включились в проект "Производительность труда"

Алтайские предприятия "Мартика" и "Содружество" стали участниками национального проекта "Производительность труда". Руководители компаний провели для рабочих стартовые совещания, в которых участвовали эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

На собраниях рассказали об основных целях и задачах, стоящих в рамках реализации нацпроекта, и отметили значимость результатов для производства и каждого сотрудника. Эксперты РЦК представили лучшие практики реализации проекта других предприятий – участников региона, обозначили порядок и особенности работы.

Ранее на каждом предприятии проанализировали производственную деятельность, выбрали пилотный поток, сформировали рабочую группу и рассказали ей об основах бережливого производства.

Следующие три месяца предстоит разработка и внедрение мероприятий по улучшению работы предприятий. Эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.