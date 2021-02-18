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18 февраля стало известно о смерти актера Андрея Мягкова. Артисту было 82 года, по предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Андрей Мягков снялся более чем в 40 картинах, самые известные, принесшие ему всеобщую славу, это фильмы Эльдара Рязанова: "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж". Он был по большей части комедийным актером, но и крупные драматические роли были в его карьере, такие как Алеша в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева, Алексей Васильевич в "Днях Турбиных" Владимира Басова.

Каким запомнился Андрей Мягков – в нашей фотоленте (для полного просмотра фотографий рекомендуем открыть галерею на весь экран).