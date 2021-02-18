Четверг, 18 Февраль, 17:10

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 89,08
-7°


4125598 +13447
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Нерешительный советский интеллигент. Какими ролями запомнился Андрей Мягков

, ИА "Амител"
Народный артист России умер на 83-м году жизни
Фото: 'Яндекс'

Фото: "Яндекс"

Народный артист России Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность. За свою долгую карьеру Мягков подарил много ярких и запоминающихся образов в кино. В основном – нерешительных советских интеллигентов в фильмах Эльдара Рязанова: "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс". Amic.ru решил вспомнить о лучших ролях великого артиста.

В кино привел Элем Климов

Родился Андрей Мягков в семье ученых: отец был доктором наук в области теоретической механики, мать – инженер-механик. По настоянию родителей Андрей Мягков окончил Ленинградский химико-технологический институт и даже устроился работать по специальности химик-технолог по производству пластических масс. Однако науке Андрей Мягков предпочел театр и поступи в школу-студию МХАТ. После ее окончания пошел работать в театр "Современник". Однажды на спектакле "Дядюшкин сон" Мягкова увидел известный режиссер Элем Климов и предложил ему роль Сергея Чеснокова в своей кинокартине "Похождения зубного врача". Благодаря этому Мягков почти одновременно с театром дебютировал и в кино.

Однако роль не в самом сильном фильме Климова не принесла актеру большой известности. Хотя через несколько лет после почти незаметного дебюта Мягков назвал эту роль одну из лучших работ в карьере.

В 1968 году Мягков сыграл Алешу Карамазова в картине "Братья Карамазовы" Ивана Пырьева. Вместе с ним в фильме появились Михаил Ульянов и Кирилл Лавров. В целом актер посчитал этот фильм не лучшей экранизацией произведения Федора Достоевского, но она принесла ему первый успех и узнаваемость у зрителей.

Мог стать Нестором Петровичем, а попал к Эльдару Рязанову

В 1973 году Андрей Мягков пробовался на роль Нестора Петровича в комедии "Большая перемена". Но авторы картины посчитали, что Мягков не подходит на роль тихого и застенчивого учителя. Зато этот образ уловил в актере Эльдар Рязанов, подаривший Андрею Мягкову лучшие роли в карьере.

В 1974 году Рязанов решил снять комедию о хирурге, который по ошибке прилетает в Ленинград на Новый год и встречает там свою любовь. Пьесу "С легким паром!" режиссер в соавторстве с Эмилем Брагинским написал еще в 1968-м. Но на "Мосфильме" ее не приняли, посчитав не по-советски простоватой. Однако на Гостелерадио решили выделить деньги на съемку. Лента стала народным хитом. "Иронию судьбы" первоначально не хотели пускать на экраны, считая, что фильм пропагандирует пьянство и супружескую измену, но тут вмешался Леонид Ильич Брежнев. Генсек посмотрел картину на своей даче и она ему понравилась. В 1977 году новогодняя комедия Рязанова получила Государственную премию Советского Союза, и с тех пор ее показывают в России 31 декабря каждый год. А Мягков за роль Лукашина был награжден Государственной премией СССР.

Позже Мягков продолжал играть у Рязанова обычных советских неудачников, интеллигентов, которые не могут решиться возразить власти. Особенно это заметно в ленте "Служебный роман". Образ Новосельцева создавали костюмеры и гримеры – в робкого статистика актера превращали мешковатым костюмом, накладными усами и очками. Этот образ придавал растерянность и неуверенность главному герою. "Служебный роман" Рязанова так же, как и "Ирония судьбы", стал всероссийским хитом. Ленту посмотрели более 50 миллионов человек за год. За роль Новосельцева в "Служебном романе" актера наградили Госпремией РСФСР имени братьев Васильевых.

Андрей Мягков еще много лет снимался у Эльдара Рязанова. Также актер работал с другими известными постановщиками: Владимиром Басовым, Дмитрием Астраханом, Марленом Хуциевым и Леонидом Гайдаем. У последнего артист появился в роли мафиози в пародийной комедии "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

"Это не русское кино"

Один из последних фильмов, где играл Андрей Мягков – "Ирония судьбы. Продолжение", – оказался провальным в художественном плане, но успешном – в коммерческом. С 2010 года практически не снимается в кино.

"Мы так бесстыдно подражаем американцам! Боевики, драки, бесконечный экшен. Кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство. Его мы забросили совершенно. У советского кино было свое лицо, а сейчас его взяли, повернули затылком и нарисовали на нем американскую физиономию", – объяснил он свое решение.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

18.02.2021 16:34
точный

Очень жаль, хорошего человека и гениального артиста! Земля ему пухом. Его герои будут всегда радовать нас в добрых старых фильмах. Спасибо тебе Андрей!

18.02.2021 16:38
- гость -

Оговорочка по Фрейду.И Иосиф (Сталин) и Брежнев (Леонид) были самыми лучшими руководителями в СССР.Времена были разными, но при их жизни нашу страну уважали, а мы жили без особых проблем.Да, конечно за исключением ВОВ, во время которой они оба и воевали, однако результат-Победа, к которому они приложили немало усилий стал самым главным Днем в нашей ( и не только нашей, а без пафоса-всего Мира) жизни!Стоящие лидеры стоящей страны!Одной Страны!

18.02.2021 17:07
- гость -

18.02.2021 16:38
- гость -

Зато, какая вкусная пластмассовая колбаса!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
17:03
"Не еду я ничего просить". Александр Лукашенко объяснил свой визит в Россию 0
16:53
Мэрия Бийска пытается через суд защитить городские леса от вырубки по требованию МЧС 0
16:41
От Карамазова до Лукашина. Лучшие роли Андрея Мягкова 0
16:29
"Здание улучшит город": архитекторы Барнаула обсудили будущий корпус АлтГУ 8
16:17
Трассы в Алтайском крае снова перекрывают из-за военных колонн 0
16:05
Нерешительный советский интеллигент. Какими ролями запомнился Андрей Мягков 3
15:50
Цели поставлены. Новые предприятия включились в проект "Производительность труда" 0
15:40
Барнаулец выстрелил в коллегу после застолья по случаю рождения ребенка 3
15:28
Опасный мусор: куда сдать использованные батарейки в Барнауле? 7
15:15
Маршрутка попала в ДТП за Новым мостом в Барнауле 1
15:06
Одиноко сидящего на остановке пенсионера в Бийске наказали за отсутствие маски 28
14:55
Пенсионный фонд в Алтайском крае реорганизуют, а часть межрайонных управлений упразднят 13
14:42
Скончался актер Андрей Мягков 10
14:31
Демограф назвал численность населения России к 2040 году 3
14:17
В Барнауле осудят мошенников, которые "разводили" покупателей фитнес-браслетов и геймпадов 0
14:04
"Мария-Ра" вошла в список лучших работодателей России 10
13:53
По восемь лет колонии: суд вынес решение по делу о взятках в алтайском онкодиспансере 22
13:42
Бюрократические препоны. Экспорт корма для креветок из России под угрозой срыва 4
13:30
Число заражений ковидом в Республике Алтай превысило 16 тысяч 0
13:16
Эксперты подсчитали средние расходы на содержание автомобиля в России 13
13:05
Особая помощь: как предприниматель из Новоалтайска трудоустраивает людей с судимостью 2
12:54
Проверено на себе. Глава алтайского Минобрнауки первым дал клятву педагога 19
12:43
Барнаульцев зовут в рабочий день на "Спортивные выходные" 1
12:28
Названы лучшие для жизни регионы России 7
12:14
Грузовик с прицепом вылетел на обочину и заблокировал движение на Власихинской в Барнауле 15
12:02
Где учат бизнесу: как работает институт дополнительного образования в АлтГТУ 0
11:46
Более 42 тысяч человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 3
11:41
Прокуратура обязала коммунальщиков приносить квитанции ЖКХ жителям Камня-на-Оби 1
11:29
В Минсоцзащиты Алтайского края пропало более 100 тысяч рублей 13
11:15
Крупный торговый центр продают в Барнауле за 200 млн рублей 5
11:03
Онлайн дешевле. ВТБ снизил ставки по кредиту наличными при оформлении через сайт 0
10:54
Власти Барнаула объяснили, зачем отдали площади для митингов Горзеленхозу 61
10:43
"Динамо-Алтай" одержало сухую победу над "Кристаллом" 0
10:30
Россиянки рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина 36
10:16
Электросчетчики после 1 июля 2020 года. Что изменилось? 5
10:05
55 лет труда: как Новоалтайский хлебокомбинат стал одним из самых крупных за Уралом 0
09:53
Житель Читы случайно застрелил девятилетнюю соседку. Видео 21
09:40
Эксперт рассказал об опасности "черного датчика" на китайских смартфонах 8
09:28
Участников телепроекта "Дом-2" оставили без крыши над головой 13
09:14
Более 80 единиц снегоуборочной техники выйдут на дороги Барнаула 18 февраля 2
09:02
В центре "Мой бизнес" пройдет серия обучающих мероприятий по франчайзингу 2
08:58
Врач рассказал, как коронавирус связан с группой крови 6
08:45
В Барнауле через соцсети ищут пьяного автобусного дебошира 17
08:31
Квест для абитуриента: Минобр придумал новые правила поступления в вузы 4
08:17
Сенаторы поддержали закон о 15 годах тюрьмы за пропаганду наркотиков в Сети 4
08:01
Работникам алтайских филиалов мелькомбината задолжали 5 млн рублей 1
07:49
Алтайские "Коммунисты России" пожаловались в прокуратуру на отказ в проведении митинга 25
07:32
"Пока ты спишь". Лучшие подводные фотографии 2020 года 1
07:19
"Погибла в страшных мучениях". В барнаульском приюте умерла лошадь 11
07:03
От доступных до премиум. Где и как купить автомобиль в кредит выгодно 0
06:47
Услуги Пенсионного фонда будут оказывать в МФЦ 6
06:33
Согревали куртками. Школьники спасли от холода бездомного щенка 2
06:17
"Подумать над этим можно". Владимир Путин оценил идею введения продовольственных карточек 49
06:02
Метели и местами плюсовая температура. О погоде в Алтайском крае 18 февраля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.