Нерешительный советский интеллигент. Какими ролями запомнился Андрей Мягков

Народный артист России Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность. За свою долгую карьеру Мягков подарил много ярких и запоминающихся образов в кино. В основном – нерешительных советских интеллигентов в фильмах Эльдара Рязанова: "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс". Amic.ru решил вспомнить о лучших ролях великого артиста.

В кино привел Элем Климов

Родился Андрей Мягков в семье ученых: отец был доктором наук в области теоретической механики, мать – инженер-механик. По настоянию родителей Андрей Мягков окончил Ленинградский химико-технологический институт и даже устроился работать по специальности химик-технолог по производству пластических масс. Однако науке Андрей Мягков предпочел театр и поступи в школу-студию МХАТ. После ее окончания пошел работать в театр "Современник". Однажды на спектакле "Дядюшкин сон" Мягкова увидел известный режиссер Элем Климов и предложил ему роль Сергея Чеснокова в своей кинокартине "Похождения зубного врача". Благодаря этому Мягков почти одновременно с театром дебютировал и в кино.

Однако роль не в самом сильном фильме Климова не принесла актеру большой известности. Хотя через несколько лет после почти незаметного дебюта Мягков назвал эту роль одну из лучших работ в карьере.

В 1968 году Мягков сыграл Алешу Карамазова в картине "Братья Карамазовы" Ивана Пырьева. Вместе с ним в фильме появились Михаил Ульянов и Кирилл Лавров. В целом актер посчитал этот фильм не лучшей экранизацией произведения Федора Достоевского, но она принесла ему первый успех и узнаваемость у зрителей.

Мог стать Нестором Петровичем, а попал к Эльдару Рязанову

В 1973 году Андрей Мягков пробовался на роль Нестора Петровича в комедии "Большая перемена". Но авторы картины посчитали, что Мягков не подходит на роль тихого и застенчивого учителя. Зато этот образ уловил в актере Эльдар Рязанов, подаривший Андрею Мягкову лучшие роли в карьере.

В 1974 году Рязанов решил снять комедию о хирурге, который по ошибке прилетает в Ленинград на Новый год и встречает там свою любовь. Пьесу "С легким паром!" режиссер в соавторстве с Эмилем Брагинским написал еще в 1968-м. Но на "Мосфильме" ее не приняли, посчитав не по-советски простоватой. Однако на Гостелерадио решили выделить деньги на съемку. Лента стала народным хитом. "Иронию судьбы" первоначально не хотели пускать на экраны, считая, что фильм пропагандирует пьянство и супружескую измену, но тут вмешался Леонид Ильич Брежнев. Генсек посмотрел картину на своей даче и она ему понравилась. В 1977 году новогодняя комедия Рязанова получила Государственную премию Советского Союза, и с тех пор ее показывают в России 31 декабря каждый год. А Мягков за роль Лукашина был награжден Государственной премией СССР.

Позже Мягков продолжал играть у Рязанова обычных советских неудачников, интеллигентов, которые не могут решиться возразить власти. Особенно это заметно в ленте "Служебный роман". Образ Новосельцева создавали костюмеры и гримеры – в робкого статистика актера превращали мешковатым костюмом, накладными усами и очками. Этот образ придавал растерянность и неуверенность главному герою. "Служебный роман" Рязанова так же, как и "Ирония судьбы", стал всероссийским хитом. Ленту посмотрели более 50 миллионов человек за год. За роль Новосельцева в "Служебном романе" актера наградили Госпремией РСФСР имени братьев Васильевых.

Андрей Мягков еще много лет снимался у Эльдара Рязанова. Также актер работал с другими известными постановщиками: Владимиром Басовым, Дмитрием Астраханом, Марленом Хуциевым и Леонидом Гайдаем. У последнего артист появился в роли мафиози в пародийной комедии "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

"Это не русское кино"

Один из последних фильмов, где играл Андрей Мягков – "Ирония судьбы. Продолжение", – оказался провальным в художественном плане, но успешном – в коммерческом. С 2010 года практически не снимается в кино.

"Мы так бесстыдно подражаем американцам! Боевики, драки, бесконечный экшен. Кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство. Его мы забросили совершенно. У советского кино было свое лицо, а сейчас его взяли, повернули затылком и нарисовали на нем американскую физиономию", – объяснил он свое решение.